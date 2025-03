Stella Stegmann feiert Weltfrauentag mit sexy Bikinifotos

Stella Stegmann (27) hat eine wichtige Botschaft an alle Frauen: mehr Mut zur Selbstliebe. Am Weltfrauentag trägt die ehemalige Bachelorette die Nachricht mit ganz besonderen Fotos in die Welt hinaus. Bei Instagram postet sie eine Bilderreihe, in der sie in unterschiedlichen Outfits posiert. Auf allen glänzt das Reality-Sternchen vor allem mit einem strahlenden Lächeln – aber die Fans werden sicherlich auch von den sexy Bikinifotos beeindruckt sein. Damit möchte Stella aber nicht reizen, sondern Frauen zu mehr Selbstbewusstsein ermutigen: "Heute feiern wir uns – unsere Stärke, unseren Mut und unsere Einzigartigkeit. Du bist wertvoll und du kannst alles erreichen, was du dir vornimmst. Lass dich von niemandem einschränken, lebe voller Freude und trage genau das, worin du dich wohlfühlst."

Ihre Botschaft kommt bei Stellas Fans schon mal sehr gut an. Sie unterstützen ihren Post mit jeder Menge Likes und Herzen. "Hallo Stella, du bist ja so ein positiver Mensch, bitte bleib so", schrieb ein begeisterter User in die Kommentare. Eine andere Userin lobte die 27-Jährige: "Du wunderschöner Mensch!" Das Thema Selbstliebe scheint für Stella von immenser Wichtigkeit zu sein, denn immer wieder nutzt sie ihr Social-Media-Profil, um ihre Fans genau dazu zu ermutigen. Dabei thematisiert sie Dinge wie die Akzeptanz des eigenen Körpers oder die Tatsache, dass es menschlich ist, Fehler zu machen. Ihre Community liebt ihren Content und lobt sie unter ihren Posts stets für ihre Ehrlichkeit.

Das waren sicherlich auch Aspekte, mit denen Stella ihre Fans vergangenes Jahr im TV begeisterte. Als Bachelorette suchte sie im Fernsehen nach der großen Liebe. Dabei sorgte sie für eine kleine Premiere im Rosenkosmos: Die Influencerin war die erste bisexuelle Rosenkavalierin und um ihr Herz buhlten erstmals Männer und Frauen. Ihre letzte Rose erhielt allerdings Kandidat Devin Dayan. Doch ihre Liebe war offenbar nicht für die Ewigkeit bestimmt. Auch wenn die beiden es ein paar Monate probierten, machten sie im Februar dieses Jahres offiziell, ihre Beziehung endgültig an den Nagel gehängt zu haben.

Anzeige Anzeige

ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Stella Stegmann, Bachelorette 2024

Anzeige Anzeige

RTL Devin Dayan und Stella Stegmann, "Die Bachelorette"-Teilnehmer

Anzeige Anzeige