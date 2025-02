Zwischen Stella Stegmann und Devin Dayan ist doch alles aus

Seitdem Stella Stegmann (27) im Finale der Bachelorette die letzte Rose an Kandidat Devin Dayan verteilt hat, ging es zwischen den beiden immer wieder hin und her. Lange hieß es, sie würden versuchen wollen, "sich zu daten" – waren aber nicht wirklich ein richtiges Paar. Jetzt meldet sich Devin auf Instagram mit einem Update zur Lage und erklärt die "Situationship" endgültig für vorbei. "Wir haben uns tatsächlich, ja, aufgegeben. Wir haben nach der Ausstrahlung versucht, uns nochmal anzunähern, man hat sich gedatet und das war auch super schön und das ist auch immer schön mit ihr. Aber diese Gefühle und diese Emotionalität sind einfach nicht mehr wiedergekommen", erklärt der Blonde und stellt dabei klar, dass er das Ganze nur aus seiner Sicht schildert und nicht für Stella mitspricht.

Letztendlich mussten sich die beiden eingestehen, dass es keinen Sinn macht, eine romantische Beziehung zu erzwingen. Denn wie Devin auch erzählt, ist es auf freundschaftlicher Basis "echt cool" zwischen ihm und der ehemaligen Rosenkavalierin. "Wir verstehen uns auch heute noch", schildert er und fügt dann nachdenklich hinzu, dass er die endgültige Trennung dennoch schade findet. Er habe sich sehr gewünscht, nach der Show mit einer Partnerin durchs Leben zu gehen. Trotz der Enttäuschung schaut er auf seine Zeit bei "Die Bachelorette" aber nur im Positiven zurück. Er und Stella haben mit der Beziehung jedoch abgeschlossen.

Welche Gründe genau hinter der Trennung stecken, verrät er nicht. Dennoch können es die Fans bereits vermuten, denn schon in der Vergangenheit haben die beiden sehr offen darüber gesprochen, was ihrer Liebe im Weg steht. So meinte Stella auf TikTok, dass unter anderem die große Distanz zwischen ihren Wohnorten für Probleme sorgt. "Er wohnt in der Nähe von Hannover, ich in München", schilderte sie damals. Außerdem sei Devin in seinem Job fest angestellt, während Stella als Model und Influencerin ein paar mehr Freiheiten in ihrem täglichen Leben hat.

Anzeige Anzeige

Instagram / devindayan Devin Dayan, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / stella_tiana Stella Stegmann, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige