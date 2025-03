Stella Stegmann dementiert Liebesgerüchte mit Kevin Njie

Stella Stegmann (27) und Kevin Njie (28) heizen die Gerüchteküche aktuell ordentlich an. Die beiden Realitystars verbringen ziemlich viel Zeit miteinander – und zeigen das auch bei Social Media. Kein Wunder, dass immer mehr Fans sich fragen, ob zwischen den beiden vielleicht mehr laufen könnte. In einem TikTok-Video räumt Stella aber nun mit diesen Spekulationen auf: "Nein, wir sind natürlich kein Paar. Wir verstehen uns super, haben Too Hot To Handle: Germany zusammen durchgestanden. Aber mehr ist da nicht."

Für die einstige Bachelorette scheint der Gedanke an eine Beziehung zu Kevin absolut absurd zu sein. "Euer Ernst?", fragt sie lachend. Dass viele das Gerücht, ohne es zu hinterfragen, glauben würden, finde die 27-Jährige krass. Auch Kevin reagiert mit einer guten Portion Humor auf die Vermutungen. "Heißt das, du machst Schluss?", kommentiert er voller Ironie Stellas Video. Die Fans fühlen sich wohl auf frischer Tat ertappt. "Danke für die Aufklärung", schreibt ein Nutzer, während ein anderer hinzufügt: "Süß zusammen wärt ihr ja."

Vergangenen Sommer gaben Kevin und seine Ex-Freundin Emely Hüffer (28) ihre Trennung bekannt. Seitdem sprachen die gemeinsamen Eltern des kleinen Ocean nur selten über das Ende ihrer Beziehung. Als die Blondine einige Monate später zu Gast bei "deep und deutlich" war, verriet sie aber die Gründe für das Liebes-Aus. "Ich habe das einfach aus Selbstliebe gemacht und um meine seelische Gesundheit an erste Stelle zu stellen und dadurch auch die von meinem Kind, denn er ist mein kleiner Spiegel", erklärte Emely.

Anzeige Anzeige

Instagram / stella_tiana Stella Stegmann, Realitystar

Anzeige Anzeige

Getty Images Kevin Njie und Emely Hüffer mit ihrem Sohn Ocean, Mai 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige