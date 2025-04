Tierische Kuscheleinheit: Stella Stegmann liebt Single-Leben

Stella Stegmann (27) genießt ihre Zeit als Single in vollen Zügen und nimmt sich aktuell eine kleine Auszeit auf Mallorca. Von dort meldete sich die Reality-TV-Bekanntheit nun mit niedlichen Clips bei ihren Fans, die sie lachend mit einem kleinen Welpen zeigen. In einer Instagram-Story sitzt der Hund auf dem Schoß der Influencerin und gibt ihr zärtliche Küsse. Dazu schrieb Stella verschmitzt: "Die einzigen Küsse, die ich momentan bekomme." Das scheint ihr jedoch nichts auszumachen, denn sie fügte hinzu: "Und ich bin sehr glücklich."

In einem weiteren Clip zeigt sich die 27-Jährige entspannt mit ihrem neuen tierischen Gefährten, der sich auf dem Boden kraulen lässt. "Und die einzigen Kuscheleinheiten, die ich momentan vergebe", schrieb sie zu dem niedlichen Clip in ihrer Story. Dass Stella derzeit als Single durchs Leben geht, scheint sie in keiner Weise zu stören. Stattdessen zeigt sich die Content Creatorin zufrieden mit ihrer Auszeit auf der Lieblingsinsel der Deutschen.

Bekannt wurde Stella durch ihre Auftritte in diversen Reality-TV-Formaten, darunter Too Hot To Handle: Germany und Die Bachelorette. In dem Kuppelformat vergab sie ihre letzte Rose an Devin Dayan, doch mit dem leidenschaftlichen Musiker wollte es nach der Sendung nicht wirklich klappen. Heute verbindet die beiden zwar keine Liebe – dafür aber eine tiefe Freundschaft.

Instagram / stella_tiana Stella Stegmann, TV-Bekanntheit

ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Stella Stegmann und Devin Dayan, Dezember 2024

