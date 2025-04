Zweites Standbein: Stella Stegmann ist jetzt Yoga-Lehrerin

Stella Stegmann (27) meldet sich mit aufregenden Neuigkeiten bei ihren Fans: Die ehemalige Bachelorette ist jetzt offiziell Yoga-Lehrerin! In ihrer Instagram-Story teilt sie ein Foto, auf dem sie strahlend das Zertifikat in die Kamera streckt. "Ratet mal, wer jetzt eine zertifizierte Yoga-Lehrerin ist", schreibt sie. "Schaut euch das glückliche Mädchen an – was für eine unglaubliche Reise."

Laut dem Dokument hat sie die Ausbildung zur Trainerin in Costa Rica absolviert. 200 Stunden Unterricht waren demnach nötig, damit Stella in Zukunft ihrem Traumjob nachgehen darf. Ein besonderer Vorteil daran: Als Yoga-Lehrerin kann die 27-Jährige von überall aus arbeiten. Das kommt ihr sehr gelegen: Stella reist für ihr Leben gerne. Erst vor wenigen Tagen sprach sie mit ihrer Community über dieses Thema und legte ihren Followern ans Herz, auch mal alleine zu verreisen. "Ich muss echt sagen, für mich ist es das beste Gefühl. Alleine verreisen heißt nicht, einsam zu sein, sondern Zeit mit sich selber zu verbringen, und man lernt sich dadurch echt richtig gut kennen", schwärmt sie. Ihre erste Solo-Reise habe die Influencerin bereits als Jugendliche unternommen – inzwischen sei sie schon 60 bis 80 Mal alleine gereist.

Auch aktuell verbringt die TV-Bekanntheit ihre Zeit am liebsten allein. Bereits im Februar gab Stella ihre endgültige Trennung von Devin Dayan bekannt. Im Promiflash-Interview verrät die Rosenkavalierin, dass sie danach zunächst nicht nach einer neuen Romanze suche. "Ich bin sehr happy, wenn ich mich jetzt erst mal einfach auf mich konzentriere. Ich war nie eine Person, die unbedingt eine Beziehung führen musste", erklärt sie. Die Hoffnung auf die wahre Liebe hat Stella aber trotzdem nach wie vor nicht verloren.

Instagram / stella_tiana Stella Stegmann, Influencerin

ActionPress / Nicole Kubelka / Future Image Stella Stegmann und Devin Dayan, Dezember 2024

