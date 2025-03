Das war Manuelas größte Herausforderung beim Promibacken

Die Dreharbeiten vom großen Promibacken waren für die berühmten Hobbybäcker kein Zuckerschlecken. Manuela Wisbeck (41) begeistert ihre Fans zwar im Netz mit Kochvideos, doch eine Konditorin wie Bettina Schliephake-Burchardt war die Schauspielerin vor ihrer Teilnahme nicht. Im Promiflash-Interview bei einem Pop-up-Event zur neuen Ausgabe verriet sie nun, was ihr am Set besonders schwerfiel. "Die größte Herausforderung war tatsächlich das Zeitmanagement – man arbeitet unter enormem Zeitdruck", berichtete die GZSZ-Bekanntheit. Erschwerend hinzu kam, dass die Promis nicht nur backen, sondern auch mit der Kamera interagieren mussten. "Das war für mich manchmal gar nicht so einfach", erzählte das Nordlicht.

Manuela schlägt sich in den bislang veröffentlichten Folgen des Formats sehr gut. Ihr Talent fürs Kochen könnte damit etwas zu tun haben. "Wenn man ein gewisses Händchen fürs Kochen hat, hilft das natürlich auch beim Backen", erklärte die einstige Promi Big Brother-Teilnehmerin gegenüber Promiflash und ergänzte: "Ich habe in dieser Zeit unglaublich viel dazugelernt und muss sagen, es war wirklich eine richtig tolle Erfahrung."

In den ersten drei Episoden der Backshow landete Manuela in der Gesamtbewertung immer unter den besten Promibäckern, allerdings war sie nie die Nummer eins. Die Tagessiegerin, und damit die Gewinnerin der roten Schürze, war bislang dreimal hintereinander Amira Aly (32). Aufmerksame Fans sollte das nicht überraschen: Die Österreicherin ist eine leidenschaftliche Bäckerin, die ihre ausgefallenen Torten gerne im Netz präsentiert.

Joyn / Claudius Pflug Manuela Wisbeck und Enie van de Meiklokjes, "Das große Promibacken"

Joyn / Claudius Pflug Amira Aly, "Das große Promibacken"-Kandidatin

