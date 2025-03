Diese Stars verlassen "Das große Promibacken" in Folge fünf

Das große Promibacken startet in dieser Woche mit einer traurigen Nachricht. Nachdem sich Bruce Darnell (67) in Folge vier am Finger verletzte, muss er aus gesundheitlichen Gründen den Heimweg antreten. Zu Beginn der fünften Episode verkündet er: "Ich war heute Morgen beim Arzt und ich bedauere das sehr, aber ich darf nicht mehr mitmachen." Die übrigen Kandidaten reagieren schockiert auf den Exit des Choreografen. "Er war das Herz dieser Sendung", sagt Amira Aly (32) mit Tränen in den Augen. Auch Senna Gammour (45) und Manuela Wisbeck (41) weinen beim Abschied ihres Mitstreiters.

Für die restlichen sechs Hobbybäcker gehen danach die drei Aufgaben des Tages los, in denen sie Backwerke zum Thema Halloween erstellen müssen. Torwartin Nadine Angerer (46) hat dabei die größten Probleme und holt sich in der Gesamtbewertung nur 33,5 von möglichen 60 Punkten. Damit ist das Schicksal der ehemaligen Nationalspielerin besiegelt: Sie muss "Das große Promibacken" verlassen. Sichtlich gerührt erklärt die Ex-Athletin bei ihrem Abschied: "Das Backen und die ganze Truppe hier sind mir wirklich ans Herz gewachsen."

Besonders tragisch ist die Niederlage für Nadine, da sie noch in der vergangenen Woche als beste Bäckerin die rote Schürze ergattern konnte. In dieser Woche geht diese Ehre an Vincent Gross (28). Der Schlagersänger begeistert die Jury um Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs mit seinen Kreationen und sahnt 54 Punkte ab.

Joyn / Claudius Pflug Bruce Darnell bei "Das große Promibacken"

Joyn / Claudius Pflug Nadine Angerer, "Das große Promibacken"-Kandidatin

