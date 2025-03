Er muss "Das große Promibacken" in Folge sechs verlassen

Vincent Gross (28) hat es erwischt: Der Schlagersänger muss in Folge sechs von Das große Promibacken seinen Platz räumen. Nur eine Woche, nachdem er sich mit seiner Leistung die rote Schürze und den Titel "Bäcker der Woche" sichern konnte, scheiterte er an den Herausforderungen dieser Runde. Die Schachbrettmuster-Torte, die technische Prüfung mit einer schwedischen Mandeltorte und der Turm aus Madeleines stellten ihn vor zu große Hürden – er bekommt eine Gesamtbewertung von gerade einmal 33 Punkten. Sein plötzliches Aus trifft Vincent schwer. "Die Show hat sich zu einer Familie entwickelt", verabschiedet er sich mit den Tränen kämpfend, denn für ihn scheint die beliebte Back-Show mittlerweile mehr als nur ein Wettkampf gegen andere Promis zu sein.

Auch Pierre Littbarski (64) stand kurz vor dem "Das große Promibacken"-Aus – der einstige Fußballprofi musste ebenso zittern, konnte sich aber knapp retten und verbleibt in der Show. Wesentlich entspannter lief die Verkostung und die damit einhergehende Punktevergabe für Amira Aly (32) und Manuela Wisbeck (41). Die Schauspielerinnen lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das die Jury letztlich dazu veranlasste, beide mit dem ersten Platz zu ehren. Amira konnte zusätzlich mit ihrer kreativen Präsentation der Madeleines überzeugen und ertrotzte sich beeindruckende 58,5 Punkte.

Vincent verlässt die Show sichtlich bewegt. Bereits in der fünften Folge zeigte sich, wie sehr sich die Kandidaten miteinander verbunden fühlen. Nachdem Bruce Darnell (67) die Show verletzt verlassen musste, bezeichnete Amira ihn als das "Herz dieser Sendung". Auch Nadine Angerer (46) musste nach ihrem Auszug am Ende der Folge betonen, wie sehr ihr die Gruppe und das Backen ans Herz gewachsen seien. Mit Vincents Aus in Folge sechs sind nur noch vier "Das große Promibacken"-Kandidaten übrig: Amira, Manuela, Pierre und Senna Gammour (45) kämpfen weiter um den Goldenen Cupcake und die Gewinnsumme von 10.000 Euro für einen guten Zweck.

Joyn / Claudius Pflug Vincent Gross, "Das große Promibacken"-Kandidat 2025

Joyn / Claudius Pflug Amira Aly bei "Das große Promibacken" 2025

