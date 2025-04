Dritter Platz: Senna Gammour schwärmt vom Promibacken-Finale

Senna Gammour (45) belegte im Finale von Das große Promibacken den dritten Platz und könnte dennoch nicht glücklicher sein. In der beliebten Backshow beeindruckte die Sängerin mit kreativen und leckeren Backkreationen, musste sich jedoch schlussendlich den Finalistinnen Amira Aly (32) und Manuela Wisbeck (41) geschlagen geben. Nun berichtet die "Hot Summer"-Interpretin ihrer Community auf Instagram von der Erfahrung. "Das ist mit Abstand eine der besten Sendungen, die wir in Deutschland haben", schwärmt sie und hat nur Lob für ihre Kontrahentinnen übrig: "An Manu, ich gratuliere dir zum zweiten Platz. Du hast unfassbar viel Gas gegeben. Das hast du toll gemacht. Und Amira, du hast das Ding mit nach Hause genommen – absolut verdient!"

Das Ergebnis des Finales war für viele Fans der Show keine große Überraschung. Amira konnte sich schon im Laufe der Staffel die meisten Tagessiege sichern und durfte am häufigsten die rote Schürze als beste Bäckerin tragen. In der allerletzten Aufgabe traten Manuela und die Ex-Frau von Oliver Pocher (47) gegeneinander an. Das Kopf-an-Kopf-Rennen konnte schließlich Amira mit 19 von möglichen 20 Punkten für sich entscheiden.

Die einstige Bandkollegin von Bahar Kizil (36) und Mandy Capristo (35) ging mit ziemlich geringen Erwartungen an die Backshow heran. "Am Anfang konnte man bei mir wirklich nicht von Skills sprechen", scherzte die Musikerin vor dem Start der Ausstrahlung im Gespräch mit Promiflash. Allerdings habe sie durch den Crashkurs mit einem "verdammt guten Coach" ziemlich viel dazugelernt.

Joyn / André Kowalski Amira Aly, Manuela Wisbeck und Senna Gammour bei "Das große Promibacken"

Joyn / André Kowalski Senna Gammour bei "Das große Promibacken"

