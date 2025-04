Christina und Luca Hänni siegen beim "Promibacken"-Spezial

Christina (35) und Luca Hänni (30) haben das diesjährige Osterspezial der Sat.1-Show Das große Promibacken für sich entschieden. Das kreative Paar setzte sich dabei in drei anspruchsvollen Back-Challenges gegen die Promi-Teams Jochen Schropp (46) und Kim Fisher (56) sowie Ulla Kock am Brink (63) und Oliver Kalkofe (59) durch. Während Christina als Back-Anfängerin ins Rennen ging, konnte sie sich auf die Unterstützung ihres Mannes Luca verlassen, der ein erfahrener Hobbybäcker ist. Am Ende überzeugten die beiden die Jury mit ihrer Teamarbeit und ihren kulinarischen Kreationen. Das brachte den beiden ein Preisgeld von 10.000 Euro ein, das für einen wohltätigen Zweck gespendet werden durfte.

Schon vor Beginn der ersten Aufgabe waren Christina und Luca voller Selbstvertrauen und brachten viel gute Laune ins Studio. In der ersten Challenge, bei der versteckte Kunstmotive in den Kuchen eingearbeitet werden mussten, tanzte und sang das Paar zwischendurch, bevor es zum Ende hin doch noch die Zeit im Blick behalten musste. Auch bei den nächsten Aufgaben, darunter kunstvoll verzierte Vanille-Cornets im Karotten-Design und eine Torte mit abwechslungsreichen Füllungen und Böden, beeindruckten sie durch ihre enge Zusammenarbeit. Die Jury lobte vor allem ihre Harmonie: "Ihr habt perfekt Hand in Hand gearbeitet." Luca, der bereits Erfahrung mit TV-Wettbewerben hatte, scherzte danach: "Das ist meine fünfte gewonnene Show!"

Die Verbindung der beiden geht weit über den Wettbewerb hinaus: Kennengelernt haben sich die Tänzerin und der Sänger 2020 bei Let's Dance, wo es zwischen ihnen funkte. Seitdem begeistern sie nicht nur als Paar, sondern zeigen immer wieder, wie gut sie als Team funktionieren. Luca meinte vor der Show augenzwinkernd: "Ich will nicht prahlen, aber ich habe schon vier deutsche Fernsehshows gewonnen. Das wird vielleicht die Fünfte!" Der Erfolg der beiden beweist: Nicht nur auf der Bühne, sondern auch in der Backstube harmonieren Christina und Luca perfekt.

Getty Images Luca und Christina Hänni im Oktober 2023

Frederic Kern / Future Image / ActionPress Christina und Luca Hänni, Oktober 2023

