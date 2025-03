Dieser Star verlässt "Das große Promibacken" in Folge drei

Das große Promibacken überrascht seine Hobbybäcker in dieser Woche mit einer besonderen Herausforderung: Alle Kandidaten müssen in einer Aufgabe mit veganen Zutaten backen. Das sollte für Steffen Groth (50) eigentlich eine leichte Übung sein, denn der Schauspieler backt seit Folge eins rein pflanzlich. Am Ende heimsen der "Doctor's Diary"-Darsteller und Bruce Darnell (67) allerdings die schlechtesten Bewertungen für ihre Backwerke ein. Konditor Christian Hümbs verkündet: "Mit 30,5 Punkten endet das Backabenteuer heute für Steffen." Der Familienvater trägt die Entscheidung mit Fassung. "Ich bin froh, dass du noch weiter da bleibst", sagt er mit einem Lächeln zu dem Choreografen.

Zum dritten Mal in Folge erhält Amira Aly (32) die rote Schürze als beste Hobbybäckerin. Obwohl sie in keiner der drei Challenges den ersten Platz belegt, kann sie die Jury in der Gesamtwertung am meisten überzeugen und beendet die Episode mit 50,5 von möglichen 60 Punkten. Die Zuschauer der Show würden sich allerdings auch mal einen anderen Tagessieger wünschen. "Heute hätte Vincent Gross die rote Schürze verdient", kommentiert ein Fan unter einem Instagram-Post der Show. Ein anderer User beschwert sich: "Egal wie gut die Kandidaten sind, jedes Mal gewinnt Amira. Das finde ich nicht fair!"

In der nächsten Folge dürfen nun Amira, Vincent, Bruce, Manuela Wisbeck (41), Nadine Angerer (46), Senna Gammour (45) und Pierre Littbarski (64) um den goldenen Cupcake kämpfen. Eine Kandidatin geht dabei besonders ehrgeizig an das Format heran. "Meine größte Schwäche war die Tortendekoration, weil ich eher ein grobes Händchen habe als ein feines. Aber ich wusste, dass genau darauf viel Wert gelegt wird. Also habe ich mir Modelliermasse mitgenommen und abends im Hotelzimmer geübt", plauderte Manuela im Promiflash-Interview aus.

Joyn / Claudius Pflug Steffen Groth, "Das große Promibacken"-Kandidat

Joyn / Claudius Pflug Manuela Wisbeck bei "Das große Promibacken"

