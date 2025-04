So süß: Senna Gammour glänzt im Promibacken-Halbfinale

Senna Gammour (45) hat es geschafft: Die Sängerin beeindruckte im Halbfinale der TV-Show Das große Promibacken nicht nur die Jury, sondern auch sich selbst. In der siebten Folge der beliebten Backshow konnte Senna mit ihren Kreationen punkten, darunter eine kreative Crème brûlée, eine kunstvoll gestaltete Blätterteigblume und eine aufwendig dekorierte Torte mit Leuchtelementen. Vor allem Letztere rührte sie selbst zu Tränen, als Juror Christian Hümbs lobte: "Das ist tatsächlich deine stärkste Torte, die du uns bis jetzt hier präsentiert hast." Am Ende wurde sie erstmals zur "Bäckerin der Woche" gekürt und nahm die rote Schürze entgegen – ein Moment, mit dem sie nie gerechnet hatte.

Während Senna im Halbfinale einen Höhenflug erlebte, bedeutete die Folge für Mitstreiterin Amira Aly (32) eine große Herausforderung. Die Moderatorin, die zuvor den Titel der beliebtesten Bäckerin der Woche geholt hatte, musste sich dieses Mal mehrfach der Kritik der Jury stellen. Zu ihrem Schreck musste sie am Ende sogar um den Einzug ins Finale zittern, doch letztlich schaffte auch sie den Sprung ins nächste Level der Show. Für Senna war dieser Moment besonders emotional: Der Titel "Bäckerin der Woche" markierte ihren bisher größten Erfolg in der Show, nachdem sie kurz zuvor fast ausgeschieden war.

Die Teilnahme an "Das große Promibacken" ist für Senna ein persönlicher Sieg. Die frühere Monrose-Sängerin, die durch ihre offene und humorvolle Art bekannt ist, zeigte sich im Laufe der Show von einer neuen, verletzlichen Seite. "Ich hätte nie gedacht, dass ich so weit komme", gestand sie wiederholt während der Dreharbeiten. Ihr Ehrgeiz und ihr Durchhaltevermögen erinnern an ihre Zeit bei Monrose, als sie durch harte Arbeit zur Popstars-Gewinnerin wurde. Ob sie auch diesmal den begehrten Titel gewinnen kann, wird im großen Finale entschieden – doch ihr Platz in den Herzen der Zuschauer ist ihr jetzt schon sicher.

Anzeige Anzeige

Joyn / Claudius Pflug "Das große Promibacken"-Kandidaten, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Senna Gammour, Sängerin

Anzeige Anzeige

Anzeige