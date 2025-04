Dieser Star scheitert im "Das große Promibacken"-Halbfinale

Das Halbfinale von Das große Promibacken hat es in sich. Senna Gammour (45), Amira Aly (32), Manuela Wisbeck (41) und Pierre Littbarski (64) versuchen, die Jury mit ihren Kreationen zu überzeugen, die in dieser Woche extraheiß sind – denn das Motto lautet "Flambieren". Nach den drei Challenges sieht es für den Hahn im Korb schlecht aus: Pierre landet mit 34,5 von möglichen 60 Punkten auf dem letzten Platz und muss sich von seinen Mitstreiterinnen verabschieden. Doch der Weltmeister von 1990 blickt positiv auf seine Teilnahme an der Backshow zurück. "Es war eine wunderschöne Zeit. Ich war im Backfieber, ich war vollkommen isoliert vom normalen Leben und es hat richtig Spaß gemacht", schwärmt der gebürtige Berliner.

Im Finale in der nächsten Woche werden nun Amira, Manuela und Senna gegeneinander antreten. Sowohl die Ex-Frau von Oliver Pocher (47) als auch die ehemalige "Böse Mädchen"-Darstellerin hatten bereits vor der Show viel Erfahrung in der Küche – doch für den Monrose-Star ist der Erfolg bei "Das große Promibacken" eine echte Überraschung. Im Gespräch mit Promiflash berichtete sie vor Beginn der Ausstrahlung: "Am Anfang konnte man bei mir wirklich nicht von Skills sprechen!"

Auch Pierres Teilnahme war für die Juroren eine Sensation. Christian Hümbs erklärte gegenüber Promiflash: "Als großer 1. FC Köln-Fan war mein persönliches Highlight, Pierre Littbarski zu treffen. Das war ein absoluter Traum, der für mich in Erfüllung gegangen ist." Konditormeisterin Bettina Schliephake-Burchardt ergänzte: "Ich war wirklich überrascht von Pierre Littbarski und Senna Gammour. Den beiden hätte ich nicht zugetraut, dass sie sich auf so ein Abenteuer einlassen."

Joyn / Claudius Pflug Pierre Littbarski bei "Das große Promibacken"

Joyn / Claudius Pflug Christian Hümbs, Enie van de Meiklokjes und Bettina Schliephake-Burchardt

