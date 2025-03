Fans wünschen sich Kochshow mit David Beckham statt Meghan

Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet David Beckham (49) dem heiß erwarteten Netflix-Format von Herzogin Meghan (43) die Show stehlen würde? Sicherlich nicht die Produzenten der Doku "With Love, Meghan", die am 4. März in der Mediathek des Streaminganbieters erschien. Doch es kam, wie es offenbar kommen musste: Am selben Tag veröffentlichte der Ex-Fußballprofi ein Kochvideo im Netz und versammelte in der Kommentarspalte seines Beitrags versehentlich eine Horde enttäuschter Netflix-User. Auf der X waren sich viele Fans schnell einig: "David ist tausendmal unterhaltsamer als Meghan. Er sollte Lifestyle-Guru werden."

Die Resonanz auf Meghans Show könnte kaum negativer sein: Auf der Bewertungsplattform Rotten Tomatoes liegt das Format aktuell bei einem von fünf Sternen. Während Meghans Serie von Kritikern als "langweilig" und "verzweifelter Lifestyle-Lückenfüller" abgeschmettert wurde, begeisterte der ehemalige Fußballstar mit seiner charmanten Art in der Küche die Zuschauer. Mit bemerkenswerter Leichtigkeit schleudert der 49-Jährige in seinem Clip einen dünnen Pfannkuchen in die Luft und fängt ihn wieder auf. Im Netz fordern Fans nun, Netflix solle David statt Meghan eine Kochshow anbieten.

David und seine Ehefrau, Designerin Victoria Beckham (50), galten einst als prominente Unterstützer von Meghan, als sie gemeinsam mit Prinz Harry (40) in Großbritannien lebte. Doch laut Medienberichten brach die Freundschaft ab, als Meghan das Paar verdächtigte, private Informationen weitergegeben zu haben – ein Vorwurf, den Victoria vehement bestritt. Eine Expertin mutmaßte zuletzt gegenüber Fox News Digital, dass Neid eine wichtige Rolle in dem Konflikt gespielt haben soll: "Victoria und ihr Mann sind wohlhabend, und ihr Stern steigt weiter, während der von Harry und Meghan sinkt", erklärte sie.

Justin Coit / Netflix Herzogin Meghan und Mindy Kaling in der Dokuserie "With Love, Meghan."

Instagram / davidbeckham David und Victoria Beckham in Abendgarderobe für ein königliches Dinner bei König Charles III.

