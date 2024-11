Darum sind Herzogin Meghan und Victoria Beckham zerstritten

Herzogin Meghan (43) und Victoria Beckham (50) reden schon lange nicht mehr miteinander. Die Expertin Kinsey Schofield meint nun, den Grund für die zerbrochene Freundschaft der einstigen Schauspielerin und der Modedesignerin zu wissen. "Letztendlich glaube ich, dass es Neid war, der den Streit ausgelöst hat", erklärt sie gegenüber Fox News Digital. Die Eifersucht soll dabei aber vonseiten der Herzogin ausgegangen sein. "Victoria und ihr Mann sind wohlhabend, und ihr Stern steigt weiter, während der von Harry und Meghan sinkt", ordnet Kinsey die Erfolge der beiden Paare ein.

Mit Projekten wie dem brisanten Interview mit Oprah Winfrey (70) im Jahr 2020 sowie ihrer eigenen Netflix-Show "Harry & Meghan" seien Meghan und ihr Mann Prinz Harry (40) zwischenzeitlich in aller Munde gewesen. Danach konnten sie laut Kinsey aber kaum noch Erfolge verbuchen – zudem käme an Projekten nichts nach. "Mehr als die Hälfte der Projekte, die Meghan dieses Jahr angekündigt hat, sind nicht zustande gekommen", merkt Kinsey im Interview mit dem Magazin an. Bei Victoria und ihrem Gatten David Beckham (49) sei genau das Gegenteil der Fall – und das solle Meghan überhaupt nicht passen.

Die Sussexes und die Beckhams galten einige Jahre als sehr eng. Victoria und David besuchten 2018 sogar die Hochzeit von Harry und Meghan. Doch die Freundschaft fand schließlich ein jenes Ende. So soll die ehemalige Suits-Darstellerin dem Spice Girls-Mitglied vorgeworfen haben, dass sie Geschichten über sie an die Presse weitergegeben hätte. Darüber sollen Victoria und ihr Mann extrem sauer gewesen sein. "Eine Versöhnung ist [...] unwahrscheinlich", stellte ein Insider deshalb auch im vergangenen Juli zur Situation zwischen den Ehepaaren gegenüber Daily Mail klar.

Instagram / misanharriman Herzogin Meghan und Prinz Harry

Getty Images David und Victoria Beckham, Mai 2018

