Schon 23 Jahre dabei! Bleibt Felix von Jascheroff GZSZ treu?

Felix von Jascheroff (41) gehört zu den GZSZ-Urgesteinen. Er stand am 25. Juli 2001 erstmals als John für die Vorabendserie vor der Kamera – also vor rund 23 Jahren! Denkt er mittlerweile über einen Ausstieg nach? "Privat hat die Serie [...] eine große Bedeutung [für mich], denn ich habe über die Jahre hinweg eine zweite Familie gefunden. Ich bin dankbar, ein Teil von GZSZ zu sein und plane nicht, mich so schnell davon zu verabschieden", sagt er gegenüber RTL und beruhigt damit seine Fans.

Er gibt einen kleinen Einblick, was John in der nächsten Zeit erleben wird. "John wird weiterhin im Mauerwerk arbeiten, aber er wird auch mit einer Schattenseite aus seiner Vergangenheit konfrontiert. Es wird keine einfache Zeit für ihn sein, aber John ist dafür bekannt, schwierige Situationen zu meistern", verrät er im Interview. Es würde spannend und unvorhersehbar bleiben, teasert er an. Neben all den Abenteuern wünscht er sich für seinen Charakter auch humorvolle Momente im weiteren Skript.

Auch nach vielen Jahren ist für Felix kein Ende bei GZSZ in Sicht. In diesem Jahr gab es allerdings eine kurze Drehpause für den John-Darsteller, da er sich im diesjährigen Dschungelcamp durch den Urwald kämpfte. Ein weiteres Realityformat steht derzeit nicht für den Serienstar an. "Ich muss jetzt auch mal wieder John bei GZSZ sein. Aber ich bin immer offen für neue interessante Projekte, in denen ich mich weiterentwickeln kann. Mal schauen, was geht", gibt er gegenüber RTL bekannt.

RTL Pascal Bünning Felix von Jascheroff, GZSZ-Star

RTL Felix von Jascheroff im Dschungelcamp

Freut ihr euch, Felix von Jascheroff weiterhin als John bei GZSZ zu sehen? Ja, ich kann mir die Serie gar nicht ohne ihn vorstellen. Ich brauche John nicht unbedingt in der Show. Ergebnis anzeigen



