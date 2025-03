Jocelyn Wildenstein hinterlässt Partner 93 Millionen Euro

Am Silvesterabend 2024 endete das Leben von Jocelyn Wildenstein (✝84), besser bekannt als die "Katzenfrau", auf tragische Weise: Die gebürtige Schweizerin starb an den Folgen einer Venenentzündung. Während ihr langjähriger Partner Lloyd Klein (58) am Tag der Beerdigung um sie trauerte, erhielt er einen unerwarteten Anruf, der alles verändern sollte. Jocelyn hatte heimlich eine Lebensversicherung abgeschlossen – mit einer Summe von über 100 Millionen Dollar [ca. 93 Millionen Euro]. Überraschenderweise ist Lloyd der alleinige Begünstigte dieser Versicherung, wie er gegenüber der britischen Zeitung The Sun verrät.

Jocelyn galt seit Jahren als pleite. Nach ihrem Insolvenzantrag im Jahr 2018 wurden mehrere ihrer Wohnungen im Trump Tower in New York konfisziert. Noch 2023 berichtete sie von finanziellen Problemen. Doch diese Lebensversicherung, die Jocelyn ohne Wissen ihres Partners oder anderer Personen abgeschlossen hatte, änderte nach ihrem Tod alles für Lloyd. Ihre beiden Kinder, Diane und Alex, die aus der gescheiterten Ehe mit dem französischen Kunsthändler Alec Wildenstein stammen, wurden nicht berücksichtigt. Dies sei kaum überraschend, so Lloyd, da das Verhältnis zu den Kindern seit Jahren schwierig gewesen sei – sie hatten auch auf die Teilnahme an der Beerdigung ihrer Mutter verzichtet.

Die außergewöhnliche Beziehung von Jocelyn und Lloyd hielt trotz zahlreicher Schlagzeilen und Herausforderungen zwei Jahrzehnte. Lloyd beschreibt Jocelyn als geheimnisvoll und rätselhaft, was sich erneut bestätige. Mit dem plötzlichen Reichtum habe sich sein Leben verändert, erzählt er: Er müsse vorsichtiger mit seinem Umfeld umgehen und habe sogar einen Personenschutz engagiert. "Ich lasse jetzt nur Menschen nah an mich heran, die ich genau prüfe", betont er. Jocelyn bleibt durch ihre extravaganten Schönheitsoperationen und ihren exzentrischen Lebensstil in Erinnerung – und mit dieser letzten Überraschung zeigt sie erneut, dass sie stets für einen unerwarteten Coup gut war.

Lloyd Klein und Jocelyn Wildenstein, Dezember 2019 in Miami

Lloyd Klein und Jocelyn Wildenstein

