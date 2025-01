Ruhe in Paris: Lloyd Klein plant Beerdigung für Jocelyn

Die schockierende Entdeckung machte Lloyd Klein (57) kurz vor dem Jahreswechsel: Seine Partnerin Jocelyn Wildenstein (✝84), bekannt als die "Katzenfrau", ist am 31. Dezember 2024 in Paris verstorben. Jocelyn starb an Herzversagen, was für Klein völlig überraschend kam. Das Modepaar war ganze 21 Jahre lang zusammen und seit 2017 verlobt. Nun muss Lloyd eine Beerdigung statt einer Hochzeit planen. Er möchte sie in Paris beerdigen lassen und ihr somit die letzte Ehre erweisen.

Für Lloyd, der noch immer unter Schock steht, folgt nun die schwierige Aufgabe, Jocelyns Beerdigung zu organisieren. Wie er im Interview mit RTL erzählte, soll sie in Paris ihre letzte Ruhe finden. "Sie hat die Stadt geliebt, sie war hier immer so glücklich", betonte der Designer. Jocelyn war während ihrer bewegten Zeit in der französischen Metropole bekannt und hatte viele Freunde, die sich wohl von ihr verabschieden möchten. Zuletzt war die ehemalige Ehefrau des verstorbenen Kunsthändlers Alec Wildenstein jedoch vor allem durch Schlagzeilen rund um Schulden in den USA aufgefallen, was Lloyd jedoch wenig zu interessieren scheint. "Für mich zählt nur, dass sie ein wundervoller Mensch war, den ich sehr geschätzt und geliebt habe."

Jocelyn, die in den 90er-Jahren auch durch ihre Scheidung mit der Rekordsumme von rund 2,4 Milliarden Euro in den Medien stand, wurde zeitlebens kontrovers betrachtet. Ihre markanten OPs, die sie oft bestritt, machten sie zum Dauerthema in der Boulevardpresse. Trotz ihrer Wandelbarkeit in der Öffentlichkeit beschrieb die gebürtige Schweizerin ihr Aussehen als Ausdruck ihres Inneren: "Ich fühle mich wie ein Tier." Lloyd hingegen stellte stets andere Facetten ihrer Persönlichkeit in den Vordergrund und unterstützte sie in guten wie in schlechten Zeiten. Mit ihrer Extravaganz prägte Jocelyn nicht nur ihr Umfeld, sondern auch die Modewelt, die nun um sie trauert.

Getty Images Lloyd Klein und Jocelyn Wildenstein im September 2022

Jocelyn Wildenstein und Lloyd Klein, 2013