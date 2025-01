Doch nicht in Kenia: Hier wird Jocelyn Wildenstein beerdigt

Jocelyn Wildenstein (✝84), bekannt als die "Katzenlady", wird am 23. Januar 2025 im historischen Krematorium Père-Lachaise in Paris verabschiedet, wie auf ihrem offiziellen Instagram-Account bekannt gegeben wurde. Ihr langjähriger Partner Lloyd Klein (57) bestätigte, dass die gebürtige Schweizerin am 31. Dezember 2024 an einer Lungenembolie starb. Die öffentliche Trauerfeier beginnt um 15 Uhr und wird voraussichtlich zahlreiche Fans und Wegbegleiter des prominenten Social-Media-Stars anziehen. Der Friedhof, Cimetière du Père-Lachaise, ist als letzte Ruhestätte berühmter Persönlichkeiten wie Jim Morrison (✝27) und Oscar Wilde weltweit bekannt.

Die Einladung zur Trauerzeremonie wurde ebenfalls online veröffentlicht und enthält detaillierte Informationen für Gäste, darunter eine Kontaktadresse für Blumenlieferungen und eine E-Mail-Adresse für Rückmeldungen. Die Wahl des Krematoriums überrascht, da frühere Berichte andeuteten, dass Jocelyns Asche nach einer ersten Feier in Paris zu ihrer Ranch in Kenia, die sie zeitlebens liebte, gebracht werde. Wie TMZ berichtete, war ursprünglich geplant, sie dort neben ihren Eltern beizusetzen – dieser Ort hatte eine wichtige Rolle in ihrem Leben gespielt.

Jocelyn, die durch ihre aufsehenerregende Scheidung vom Kunsthändler Alec Wildenstein in den 1990er Jahren ins Rampenlicht gerückt war, führte ein Leben voller Höhen und Tiefen. Nach der Trennung erhielt sie einen Milliardenbetrag, verlor aber im Laufe der Jahre große Teile dieses Vermögens durch ihren luxuriösen Lebensstil und kostspielige Schönheitsoperationen. Kenia war nicht nur ein emotionaler Rückzugsort für die Diva, sondern auch ein Ort, an dem sie mit ihrem damaligen Ehemann viele Jahre verbrachte. Ihr langjähriger Partner Lloyd, mit dem sie trotz turbulenter Phasen seit 2003 zusammen war, zeigte sich zutiefst erschüttert von ihrem plötzlichen Tod: "Wir hatten noch so viele Pläne."

Getty Images Lloyd Klein und Jocelyn Wildenstein im Oktober 2015

Getty Images Jocelyn Wildenstein im Oktober 2015