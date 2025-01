Jocelyn Wildenstein wird auf Familienranch in Kenia beerdigt

Jocelyn Wildenstein (✝84), auch bekannt als die "Katzenlady", verstarb am 31. Dezember 2024 in Paris. Wie ihr langjähriger Partner Lloyd Klein (57) erzählte, erlitt die ehemalige Society-Größe eine tödliche Lungenembolie während einer gemeinsamen Ruhepause – kurz vor den geplanten Silvesterfeierlichkeiten. Die gebürtige Schweizerin wird nach einer kleinen, privaten Trauerfeier in Paris eingeäschert. Ihre Asche soll anschließend zu ihrer Ranch in Kenia überführt werden, wo sich bereits die Überreste ihrer Eltern befinden. "Sie liebte Kenia, es ist der passende Ort für ihre letzte Ruhe", erklärte Lloyd TMZ.

Jocelyn war nicht nur für ihre markanten Gesichtszüge bekannt, die sie durch zahlreiche Schönheitsoperationen erlangt hatte und dem Social-Media-Star ihren Spitznamen einbrachten, sondern auch für ihr spektakuläres öffentliches Leben. Besonders viel Aufmerksamkeit erhielt sie in den 1990er-Jahren durch ihre millionenschwere und öffentlich ausgetragene Scheidung von dem französischen Kunsthändler Alec Wildenstein. Die Ranch in Kenia, ihr letzter Ruheort, spielte eine zentrale Rolle in ihrem Leben. Dort zelebrierte sie nicht nur ihre Liebe zur Natur und zum Jagen, sondern lernte auch Alec kennen. Diese Verbindung zu Afrika blieb für sie bis zum Ende von Bedeutung.

Abseits des Rampenlichts führte Jocelyn ein bewegtes Leben, das immer wieder durch Skandale geprägt war. Nach ihrer Scheidung verschwendete sie große Teile ihres Vermögens, das einst über zwei Milliarden Dollar umfasste, durch extravagante Ausgaben für Kunst, Mode und Schönheitsbehandlungen. Dass sie ihre Gesichtszüge verändern ließ, bestritt sie lange selbst, obwohl die optische Wandlung unübersehbar war. In den letzten Jahren zog sie sich zunehmend aus dem öffentlichen Leben zurück, hielt durch die sozialen Medien den Kontakt zu ihren Fans, die ihre extravagante Persönlichkeit bewunderten. Lloyd, mit dem sie seit 2003 zusammen war, zeigte sich gegenüber TMZ untröstlich: "Ich bin immer noch unter Schock."

Lloyd Klein und Jocelyn Wildenstein, Dezember 2019 in Miami

Collage: MYCHELE DANIAU/AFP/Getty Images, Getty Images Collage: Alec und Jocelyn Wildenstein, Ex-Ehepaar

