Traurig: Jocelyn Wildensteins Kinder fehlen bei Beisetzung

Die emotionale Beerdigung von Jocelyn Wildenstein (✝84) auf dem weltberühmten Pariser Friedhof Père Lachaise hat die Öffentlichkeit bewegt. Doch während Freunde, enge Wegbegleiter und ihr langjähriger Verlobter Lloyd Klein (57) der einstigen Society-Lady die letzte Ehre erwiesen, sorgte das Fehlen ihrer beiden Kinder Alec Jr. und Diane für Aufsehen. Die Kinder der gebürtigen Schweizerin, die aus der Ehe mit Kunsthändler Alec Wildenstein stammen, nahmen laut Lloyd trotz Einladung nicht an der Zeremonie teil. Lloyd, der die Veranstaltung organisiert hatte, erklärte gegenüber MailOnline: "Jeder wundert sich, wieso sie nicht zur Beerdigung gekommen sind. Sie waren herzlich willkommen. Ich habe ihnen die Details geschickt und sie gebeten zu kommen, um ihrer Mutter die letzte Ehre zu erweisen. Aber es kam keine Antwort." Die Abwesenheit sei für ihn wie für viele unverständlich: "Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie von Kindern gehört, die nicht zur Beerdigung ihrer Mutter kommen. Ganz egal, ob es Streit zwischen Eltern und Kindern oder eine Scheidung gegeben hat."

Nach dem skandalträchtigen Scheidungsverfahren von Jocelyn und Alec Sr. soll ein Bruch zwischen der Mutter und ihrem Sohn entstanden sein. Wie Lloyd gegenüber dem Magazin Mirror berichtet, wurde Alec Jr. von seinem Großvater unter Druck gesetzt, den Kontakt zu seiner Mutter zu reduzieren, um sein Erbe nicht zu gefährden. Dazu sagt er: "Es geht immer ums Geld. Am Ende des Tages ist es das einzige, um was es geht." Mit ihrer Tochter Diane verschlechterte sich das Verhältnis angeblich Jahre später, als Jocelyn nach dem Tod ihres Ex-Mannes 2008 die Unterhaltszahlungen der Familie Wildenstein nicht mehr erhielt. Zuletzt traf Jocelyn ihre Tochter Berichten zufolge in den Jahren 2010 oder 2011. Laut Lloyd soll Jocelyn herausgefunden haben, dass Diane mit dem russischen Modell, mit dem Alec Sr. sie betrog, befreundet gewesen sein soll. Jocelyn soll ihre Kinder als "schrecklich" und als "Monster" beschrieben haben.

Berühmt wurde sie durch ihren extravaganten Lebensstil und ihre markanten Schönheitsoperationen, die ihr den Beinamen "Catwoman" einbrachten. Trotz zahlreicher Schlagzeilen betonte Lloyd in Interviews stets, wie liebevoll Jocelyn privat gewesen sei. Besonders ihre Verbindung zu Kenia, wo sie die Familienranch Ol Jogi Wildlife Conserve hinterlässt, blieb für sie ein wichtiger Ort. Die Ranch wird bis heute von ihrem Sohn verwaltet. Ursprünglich hatte sie sich gewünscht, dort ihre letzte Ruhe zu finden. Stattdessen liegt sie nun in Paris begraben – auf demselben Friedhof, der auch Legenden wie Jim Morrison (✝27) und Oscar Wilde ihre Ruhestätte bietet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lloyd Klein und Jocelyn Wildenstein im Oktober 2015

Anzeige Anzeige

Getty Images Lloyd Klein und Jocelyn Wildenstein im September 2022