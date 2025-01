Jocelyn Wildensteins (†) Verlobter wütend über ihre Kinder

Jocelyn Wildenstein, die auch als "Katzenlady" bekannt war, ist am 31. Dezember 2024 in Paris verstorben. Die 84-Jährige sorgte zu Lebzeiten mit ihren markanten Schönheitsoperationen und ihrem schillernden Lebensstil weltweit für Schlagzeilen. Besonders überraschend: Nach ihrem Tod meldeten sich plötzlich ihre Kinder Diane und Alec Jr. bei ihrem langjährigen Verlobten Lloyd Klein (57). Der Modedesigner, der ganze 21 Jahre an Jocelyns (✝84) Seite war, hatte die beiden in all den Jahren nie persönlich kennengelernt. Dieses unerwartete Telefonat stieß bei ihm auf alles andere als offene Ohren.

Lloyd zeigte sich in einem Interview mit RTL zutiefst enttäuscht und wütend. Mit deutlichen Worten kritisierte er die Kinder seiner Verlobten: "Ich finde keine Worte dafür, diese Monster zu beschreiben!" Seiner Ansicht nach hätten Diane und Alec Jr. ihre Mutter während vieler schwieriger Jahre im Stich gelassen. Seit der Scheidung von Jocelyns Ex-Mann Alec N. Wildenstein im Jahr 1999 hätten sich ihre Kinder auf die Seite ihres Vaters geschlagen und keinen Kontakt mehr zu ihrer Mutter gesucht. Angeblich schämten sie sich für Jocelyns öffentliches Image und ihren Lebensstil.

Jocelyn, die aus der New Yorker High Society nicht wegzudenken war, sorgte mit ihrem extravaganten Lebensstil und ihrer Liebe zu Schönheitsoperationen – die ihr den Spitznamen "Katzenlady" einbrachten – stets für Aufmerksamkeit. Ihr turbulentes Leben war häufig Thema in den Klatschspalten, inklusive ihrer Scheidung von Alec, die in den 90ern weltweit Schlagzeilen machte. Trotz ihres Reichtums und des Glamours blieb sie am Ende ein einsamer Mensch, wie Lloyd einmal in einem früheren Interview andeutete: "Sie hat mit so vielen Kämpfen gelebt, aber ihre Schönheit war für mich immer in ihrer Seele." Ob es in ihrer Familie jemals Frieden geben wird, bleibt fraglich.

Getty Images Jocelyn Wildenstein bei der Olympus Fashion Week in New York City im September 2004

X 17, INC. Jocelyn Wildenstein und Lloyd Klein in Hollywood 2009

