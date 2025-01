Jocelyn Wildenstein sollte vor ihrem Tod verhaftet werden

Jocelyn Wildenstein (✝84), besser bekannt unter ihrem Spitznamen "Catwoman", ist im Alter von 84 Jahren in Paris verstorben. Die exzentrische Socialite, berühmt für ihre zahlreichen kosmetischen Operationen, erlitt Berichten zufolge eine Lungenembolie und wurde von ihrem langjährigen Partner Lloyd Klein (57) leblos aufgefunden. Vor ihrem Tod stand Jocelyn in den USA vor rechtlichen Problemen, da sie trotz Aufforderung am 23. Oktober nicht vor Gericht in Miami erschien. Laut The Sun hatte sie Schulden in Höhe von 324.000 Euro, die sie Gerichtsdokumenten zufolge bei einem Schmuckgeschäft seit Jahren angehäuft hatte. Der Haftbefehl wurde erlassen, als sie weiterhin diesen Forderungen nicht nachkam.

Jocelyns finanzielle Schwierigkeiten waren in den vergangenen Jahren immer wieder Thema. Trotz einer enormen Scheidungszahlung von ca. 2,4 Milliarden Euro im Jahr 1999 nach der Trennung von ihrem ersten Ehemann Alec Wildenstein, geriet sie mehrfach in finanzielle Not. Ihr luxuriöser Lebensstil führte zuletzt sogar zu einer Räumungsklage wegen ausstehender Miete in Miami Beach. In den letzten Jahren soll sie von Sozialleistungen gelebt haben und hatte immer wieder mit rechtlichen und finanziellen Konflikten zu kämpfen. Dennoch hatte sie ihren extravaganten Lebensstil und Auftritt in der Öffentlichkeit aufrechterhalten. Zuletzt zeigte sie sich der Öffentlichkeit bei einem eleganten Abendessen im Ritz Hotel in Paris, zusammen mit ihrem Verlobten Lloyd. Sobald sie in die USA wieder eingereist wäre, hätten die Behörden sie in Gewahrsam genommen, um den neu anberaumten Termin am 14. Januar zu gewährleisten.

Bekannt wurde Jocelyn in den 1990er-Jahren aufgrund ihrer zahlreichen kosmetischen Eingriffe, die ihr ein katzenhaftes Aussehen verliehen. Trotz unzähliger Spekulationen über ihre Operationen hat sie immer wieder betont, dass ihre markanten Gesichtszüge genetisch bedingt seien und sie nur ein Facelifting habe vornehmen lassen. Ihr erstes Medieninteresse zog sie durch die Scheidung von Alec Wildenstein auf sich, die nach einem skandalösen Seitensprung abrupt endete. Mit ihrem extravaganten Lebensstil und ihrem tragischen Aufstieg und Fall galt Jocelyn als kontroverse, aber faszinierende Figur in der Welt der Prominenz. Ihr Partner Lloyd, mit dem sie fast zwei Jahrzehnte verbrachte, beschrieb ihre Beziehung als intensiv und beständig – eine turbulente, aber treue Liebe.

Getty Images Jocelyn Wildenstein im September 2009

Getty Images Lloyd Klein und Jocelyn Wildenstein im Oktober 2015

