So emotional war Jocelyn Wildensteins Trauerfeier in Paris

Jocelyn Wildenstein (✝84), die vor allem als "Katzenfrau" weltweite Bekanntheit erlangte, wurde heute in Paris von Freunden, Wegbegleitern und Fans verabschiedet. Die gebürtige Schweizerin war am 31. Dezember 2024 in einer Hotelsuite verstorben. Die Trauerfeier in der französischen Hauptstadt spiegelt in ihrer Inszenierung Jocelyns glamouröses Leben wider. Vor allem ihr langjähriger Verlobter Lloyd Klein (57) zeigt sich tief erschüttert. "Ich bin natürlich sehr traurig. Das sind 22 Jahre meines Lebens", erklärt der Designer im Gespräch mit RTL unter Tränen. Unterstützung findet er an diesem schweren Tag bei seiner Familie und engen Freunden.

Ein einziger Trost sei für Lloyd an diesem schwierigen Tag, dass seine Liebste nicht leiden musste. Jocelyn sei friedlich im Schlaf gegangen. Für Bestürzung bei der Beerdigung sorgt jedoch die Abwesenheit ihrer beiden Kinder, die aus ihrer ersten Ehe mit dem Kunsthändler Alec Wildenstein stammen. Lloyd kann seine Enttäuschung darüber kaum verbergen, da das Verhältnis schon zu Lebzeiten als schwierig galt.

Dass Jocelyns Trauerfeier in Paris stattgefunden hat, kam für viele überraschend. Zunächst hieß es, es sei der letzte Wille der Society-Lady, auf der Familienranch in Kenia begraben zu werden. "Sie liebte Kenia, es ist der passende Ort für ihre letzte Ruhe", erklärte Lloyd auch gegenüber TMZ. Stattdessen ist nun der Pariser Friedhof Cimetière du Père-Lachaise ihre letzte Ruhestätte, wo auch die Grabmäler von berühmten Persönlichkeiten wie Jim Morrison (✝27) und Oscar Wilde zu finden sind.

Getty Images Lloyd Klein und Jocelyn Wildenstein im September 2022

Getty Images Jocelyn Wildenstein im Oktober 2015