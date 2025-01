Lloyd erinnert sich an Jocelyn Wildenstein nach ihrem Tod

Jocelyn Wildenstein (✝84), bekannt als "Catwoman" der Society-Welt, ist am Silvesterabend 2024 in Paris verstorben. Ihr langjähriger Partner, der französische Modedesigner Lloyd Klein (57), spricht in einem Interview mit Page Six über seinen Verlust und beschreibt Jocelyn als "die Liebe meines Lebens". Die beiden waren seit 2003 liiert, auch wenn ihre Beziehung von Höhen und Tiefen geprägt war. Jocelyn starb Berichten zufolge im Schlaf. Lloyd erzählt: "Als ich wach wurde und sie wecken wollte, war sie kalt und tot." Trotz der schwierigen Momente ihrer gemeinsamen Zeit sagt er: "Ich vermisse sie jede halbe Sekunde, und ich denke immer noch, dass ich gerade in einem Albtraum bin."

Jocelyns Leben war geprägt von öffentlicher Aufmerksamkeit, insbesondere wegen ihrer zahlreichen plastischen Operationen und finanziellen Turbulenzen. Nach ihrer Scheidung von Alec Wildenstein erhielt sie eine der größten Abfindungen der Geschichte, verlor jedoch ihr Vermögen durch extravagante Ausgaben – oder auch Pech: Beispielsweise kaufte sie ein gefälschtes Kunstwerk. Neben Kommentaren zu ihren Finanzen musste Jocelyn sich immer wieder Kritik an ihrem Äußeren stellen. Lloyd betont jedoch, dass Jocelyn dieser mit Humor begegnete: "Es war gemein, sie 'Catwoman' zu nennen, aber wir konnten am Ende darüber lachen."

Jocelyn wurde in der Schweiz geboren und war später in der High Society von New York und Paris zu Hause. Während Jocelyns Tochter Diane die Beerdigung organisiert, hofft Lloyd, dass seine Partnerin letztlich in Würde verabschiedet wird – am liebsten in einem schwarzen Chanel-Kleid, das sie geliebt habe. Die Trauerfeier soll in Paris stattfinden, ihre Asche aber nach Kenia gebracht werden.

Getty Images Lloyd Klein auf einer Exhibition 2015 in New York City

Getty Images Lloyd Klein und Jocelyn Wildenstein im September 2022