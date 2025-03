Stefan Mross und Anna-Carina: Scheidungsstreit geht weiter

Stefan Mross (49) und Anna-Carina Woitschack (32) haben sich am Montagvormittag vor dem Amtsgericht in Passau wiedergesehen – allerdings nicht aus erfreulichem Anlass. Der TV-Moderator und seine Noch-Ehefrau führten dort die nächste Runde ihres Scheidungsverfahrens durch. Begleitet von ihren jeweiligen Anwälten, ging es erneut um ungeklärte Fragen, die einem endgültigen Abschluss im Wege stehen. Ein zentraler Streitpunkt: die von Anna-Carina geforderte Vermögensauskunft und eine mögliche einmalige Abfindung. Bereits im Oktober 2024 war es dem ehemaligen Paar nicht gelungen, eine Einigung zu erzielen, und auch jetzt scheint keine Lösung in Sicht, berichtete Bild.

Während Anna-Carina laut Angaben ihrer Anwältin auf eine monatliche Unterhaltszahlung von ihrem Ex-Mann verzichtet und eine faire Abfindung in ungenannter Höhe vorschlägt, beteuert Stefan weiterhin, in einer finanziellen Krise zu stecken. "Ich habe kein Geld", soll der Musiker bereits im vergangenen Jahr erklärt haben – für eine Abfindung sei daher kein Spielraum vorhanden. Doch auch der Zeitpunkt der Trennung sorgt für Spannungen: Stefan gibt an, dass das Paar sich bereits Mitte des Jahres 2022 auseinandergelebt hätte, wohingegen Anna-Carina von November 2022 spricht. Diese Details könnten sich nicht nur auf die Vermögensfrage, sondern auch auf das weitere Verfahren auswirken.

Stefan und Anna-Carina galten einst als Traumpaar der deutschen Unterhaltungsszene. Die Sängerin und der "Immer wieder sonntags"-Moderator hatten 2020 sogar live im TV geheiratet, um ihre Liebe mit den Fans zu teilen. Auftritte als Schlagerduo sowie gemeinsame Projekte schienen das Paar über Jahre zu verbinden. Doch nach außen hin perfekte Bilder täuschen oft, wie die turbulente Trennungsphase zeigt. Anna-Carina lässt sich inzwischen auf Social Media oft strahlend und optimistisch sehen, während Stefan, der unter anderem durch seine Ehekrisen in den Schlagzeilen blieb, zuletzt mit seinem Privatleben zu kämpfen hatte.

Anzeige Anzeige

Instagram / anna.carina.woitschack Anna-Carina Woitschack im Februar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / stefan.mross Stefan Mross, Schlagersänger

Anzeige Anzeige