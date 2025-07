Lily Collins' Tochter verzaubert mit Flieder-Look am Set

Lily Collins (36) begrüßte Anfang des Jahres gemeinsam mit ihrem Ehemann Charlie McDowell (42) ihre Tochter Tove Jane auf der Welt. Die Kleine ist der ganze Stolz der Schauspielerin. Diese teilte nun auf Instagram niedliche Fotos ihres Schatzes, die in einem fliederfarbenen Outfit sowohl zu Hause als auch am Set von Emily in Paris entzückte. "Sie ist eine kleine Flieder-Lady", schrieb Lily liebevoll über eines der Fotos, das die kleine Tove krabbelnd am Boden zeigt. Ein weiterer Schnappschuss zeigt, wie Tove mit etwas Hilfe auf einem Regiestuhl steht.

Im Frühjahr feierte Lily ihren ersten Muttertag. In einem rührenden Post beschrieb sie, wie sehr sie ihre neue Rolle als Mutter erfüllt. "Du hast meine Welt erweitert, meinen Horizont vergrößert und mein Lächeln breiter gemacht, als ich je für möglich gehalten hätte", schwärmte Lily auf Social Media. Einige Monate später feierte dann ihr Gatte seinen ersten Vatertag. Zu diesem ehrte die 36-Jährige ihn. "Alles Liebe zum ersten Vatertag, Charlie. Tove ist das glücklichste kleine Mädchen der Welt, weil sie deine [Tochter ist]. Dich mit ihr zu sehen, ist eines der schönsten Dinge. Du wurdest dazu geboren, Vater zu sein, und du begeisterst mich jeden Tag mit deinen unzähligen Arten, sie zu beschützen", erklärte Lily stolz.

Lily und Charlie führen seit ihrer Hochzeit im Jahr 2021 ein glückliches Eheleben, das durch die Ankunft ihrer Tochter nun vollends abgerundet wurde. Im Februar machte Phil Collins' (74) Tochter überraschend bekannt, zum ersten Mal Mama geworden zu sein. Ihr Töchterchen kam mithilfe einer Leihmutter zur Welt. "Willkommen im Zentrum unserer Welt, Tove Jane McDowell. Worte werden niemals unsere unendliche Dankbarkeit für unsere unglaubliche Leihmutter und alle, die uns auf diesem Weg geholfen haben, ausdrücken", verkündete Lily damals freudig die Ankunft ihres kleinen Engels.

Instagram / lilyjcollins Lily Collins kuschelt mit ihrer Tochter Tove

Instagram / lilyjcollins Lily Collins' Tochter Tove im lilafarbenen Strampler

Instagram / lilyjcollins Lily Collins und Charlie McDowell mit ihrer Tochter Tove Jane