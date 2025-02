Valentinsgruß: Schießt Stefan Mross hier gegen Anna-Carina?

Der "Immer wieder sonntags"-Moderator Stefan Mross (49) sorgt am Valentinstag mit einem romantischen Post für Schlagzeilen. Der bekannte Musiker veröffentlichte auf Instagram ein Foto von sich und seiner Partnerin Eva Luginger (37), auf dem die beiden strahlend in die Kamera lächeln. Unter das Bild schrieb Stefan: "Liebe ist nur ein Wort – bis jemand kommt und ihm eine Bedeutung gibt und das nicht nur am Valentinstag! In diesem Sinne: An alle Verliebten da draußen einen schönen Tag." Die rührenden Worte lösten bei vielen seiner Fans Begeisterung aus. Es stellte sich allerdings auch die Frage, ob er damit nicht auch gegen seine Ex schießen wollte, gegen seine Noch-Frau Anna-Carina Woitschack (32).

Hinter der vermeintlich harmlosen Liebeserklärung verbirgt sich also anscheinend mehr. Bemerkenswert ist: Stefan ist offiziell noch immer mit Anna-Carina verheiratet. Die beiden waren sechs Jahre zusammen, bevor sie sich trennten. Für Anna-Carina dürften Stefans Worte daher wie eine Spitze wirken. Denn sie hatte kürzlich im Dschungelcamp über das Liebes-Aus gesprochen und dabei vor allem Stefans neue Beziehung, die er mit ihrer "einstigen besten Freundin" führt, als großen Schmerzpunkt benannt. Auch Stefans frühere Ex-Frauen, darunter Stefanie Hertel (45), mit der er eine Tochter hat, könnten sich beim Lesen dieses Posts ebenfalls angesprochen fühlen.

Die Beziehung von Stefan und Anna-Carina war lange ein Thema in der Schlagerwelt. Die beiden traten nach vier Jahren Partnerschaft im Jahr 2020 sogar öffentlich im Rahmen einer TV-Show vor den Altar. Doch hinter der Fassade des vermeintlichen Traumpaares kriselte es offenbar schon länger, wie Anna-Carina im Dschungelcamp andeutete: Wiederkehrende Probleme und die neue Beziehung ihres Ex-Mannes belasteten sie sehr. Nach der Trennung im Jahr 2022 startete Anna-Carina ebenfalls neu und führt bereits seit 2023 wieder eine glückliche Beziehung – mit Daniel Böhm.

RTL, Getty Images Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross

RTL Anna-Carina Woitschack, Kandidatin der 18. Staffel vom Dschungelcamp

