"With Love, Meghan" bekommt im Herbst eine zweite Staffel

Nach ihrem Debüt im März 2025 kehrt Herzogin Meghans (43) Netflix-Serie "With Love, Meghan" diesen Herbst mit einer zweiten Staffel zurück. Die Zuschauer dürfen sich wieder auf herzliche Gespräche mit Gästen und auf viele nostalgische Momente freuen. Auf Instagram bestätigte Meghan die Fortsetzung und versprach: "Wenn ihr Staffel eins liebt, wartet einfach, bis ihr den Spaß seht, den wir in Staffel zwei für euch vorbereitet haben!"

In der ersten Staffel der Serie zeigte sich Meghan laut Kino.de von ihrer vertrauten Seite. Gemeinsam mit inspirierenden Gästen – darunter der Sternekoch Roy Choi (55) oder Schauspielerin Mindy Kaling (45) – teilte sie Erlebnisse aus ihrer Kindheit in Los Angeles, präsentierte besondere Rezepte und experimentierte mit kreativen Ideen in der Küche. Auch humorvolle Momente mit engen Freundinnen kamen nicht zu kurz und gaben der Sendung einen warmherzigen, persönlichen Charakter, was jedoch von einigen Zuschauer als unauthentisch bezeichnet wurde. Die Kombination aus Unterhaltung und praktischen Lifestyle-Tipps scheint auch das Erfolgsrezept für die kommende Staffel zu sein.

Parallel zu ihrer Show baut Meghan ihr Engagement im Lifestylebereich weiter aus. Passend zu "With Love, Meghan" launcht sie in diesem Frühjahr ihre eigene Marke As ever. Das Sortiment umfasst Produkte, die sich rund um Genuss und Gastfreundschaft drehen, wie exklusive Tees, saisonale Backmischungen und die beliebten Blumenstreusel aus der Show. Meghan, die vor ihrer Beziehung mit Prinz Harry (40) als ehemalige Schauspielerin der Serie Suits internationale Bekanntheit erlangte, zeigt mit ihrem neuen Projekt, dass sie sich bewusst auf Themen fernab des royalen Rampenlichts konzentrieren möchte. "With Love, Meghan" sei mehr als nur eine Serie, verrät sie in ihrem Instagram-Beitrag – es sei eine Herzensangelegenheit.

Justin Coit / Netflix Herzogin Meghan und Mindy Kaling in der Dokuserie "With Love, Meghan"

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Dezember 2022

