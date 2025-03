Britische Kritiken zerreißen Herzogin Meghans Netflix-Show

Herzogin Meghan (43) hat mit ihrer neuen Netflix-Show "With Love, Meghan" offenbar keine Liebe gewinnen können. Nach der Premiere der acht Folgen am 4. März auf Netflix hagelt es Kritik von allen Seiten. Vor allem die britischen Medien fackeln nicht lange: Der Telegraph bezeichnet die Show als "Zurschaustellung von Narzissmus", während The Times ihr vorwirft, ihren luxuriösen Lebensstil zu präsentieren, der für die meisten Menschen unerreichbar sei. Auch das US-Magazin Variety findet keine versöhnlichen Worte und nennt die Serie einen "Ego-Trip, der sich nicht lohnt".

Ursprünglich hätte die Lifestyle-Serie, in der Meghan als Executive Producer fungiert, schon vor einigen Wochen erscheinen sollen, doch die Veröffentlichung wurde wegen der Brände in Kalifornien verschoben. Nun enthüllt die Show seichte Inhalte: Bastel- und Kochtipps, einstudierte Gespräche mit prominenten Gästen und auffällige Designeroutfits – für viele Kritiker alles andere als authentisch. Besonders viel Spott zog Meghans Bastelidee auf sich, Eiswürfel mit essbaren Blumen zu machen. Die britische Royal-Expertin Rebecca English von der Daily Mail kommentierte sarkastisch, sie habe "nach der Eiswürfel-Episode den Lebenswillen verloren".

Die Netflix-Produktion ist Meghans erstes eigenständiges Projekt nach dem Rückzug aus dem britischen Königshaus – doch ein Erfolg scheint auszubleiben. Privat setzt Meghan weiterhin auf einen exklusiven Lebensstil, was sie regelmäßig in Kritik bringt. Seit ihrer Hochzeit mit Prinz Harry 2018 steht sie sowohl in der amerikanischen als auch in der britischen Presse im Fokus, oft nicht nur wegen ihrer Projekte, sondern auch wegen ihres scheinbar glamourösen Lebens. Viele Fans hatten daher gehofft, dass die Show einen echten Einblick in ihr Familienleben gibt – doch diese Erwartung scheint enttäuscht worden zu sein.

Getty Images Herzogin Meghan, Dezember 2024

Netflix Herzogin Meghan bei "With Love, Meghan"

