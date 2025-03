Gemeinsames Tattoo: So wichtig ist Familie für Leni Klum

Leni Klum (20), Tochter des Supermodels Heidi Klum (51), verriet in einem Interview mit Glamour ein ganz besonderes Geheimnis ihrer Familie. Im Rahmen der Hochzeit von Heidi und Tom Kaulitz (35) kam es zu einem spontanen Tattoo-Moment: Gemeinsam mit Tom und dessen Bruder Bill Kaulitz (35) ließ sich Leni in jener Nacht ein Partner-Tattoo stechen. Dabei handelt es sich um drei kleine Punkte, die sich alle Beteiligten selbst tätowierten. "Bei Bills letztem Punkt wackelte das Boot, und es ist eher eine Linie geworden", erinnerte sie sich lachend an die Szene. Der Moment sei für sie wie ein "Die drei Musketiere"-Moment gewesen.

Leni betonte in dem Interview, wie wichtig ihre Familie für sie ist. Sie begleitet sie nicht nur im Alltag, sondern findet sich auch in ihrem Namen wieder: Ihr zweiter Vorname "Olumi" ist eine Abkürzung des Namens ihres Adoptiv-Vaters Seal (62), dessen vollständiger Name Seal Henry Olusegun Olumide Adeola Samuel lautet. Die enge Verbindung zu ihrer Mutter Heidi zeigt sich auch in Lenis beruflichen Schritten, etwa durch ihre Unterstützung für Mama Heidi bei Germany's Next Topmodel. Besonders bedeutsam war für Leni jedoch nicht nur die Zusammenarbeit mit ihrer Mutter, sondern auch der Besuch ihrer Großmutter am Set – ein weiteres Beispiel für den hohen Stellenwert, den ihre Familie für sie hat.

Trotz ihres Lebens im Rampenlicht betont Leni stets, wie wichtig ihre Familie für ihr Glück und ihre Stabilität ist. Neben der engen Beziehung zu ihrer Mutter und den Kaulitz-Brüdern spielt auch die Verbindung zu ihrem Vater und ihrer Großmutter eine entscheidende Rolle in ihrem Alltag. Die junge Frau, die Modeln, Studium und Privatleben scheinbar mühelos miteinander vereinbart, bleibt dabei stets bodenständig.

Getty Images Tom und Bill Kaulitz, Musiker

Instagram / billkaulitz Heidi Klum mit ihrer Familie, Aspen, Dezember 2024

