Cringe: Heidi und Lenis GNTM-Casting fällt bei Fans durch

Heute Abend ist die Jubiläumsstaffel von Germany's Next Topmodel gestartet. Und in Folge eins heißt es: Ladys first – die Mädels machen den Anfang. Wie für gewöhnlich startet GNTM mit einem großen Casting. Dafür bekommt Modelmama Heidi Klum (51) tatkräftige Unterstützung von niemand Geringerem als ihrer Tochter Leni Klum (20). Viele Fans könnten darauf aber wohl verzichten. "Wir werden in dieser Staffel wahrscheinlich mehr von Leni Klum als von den Kandidatinnen sehen", schießt beispielsweise ein User auf X. Andere bezweifeln zudem, dass Leni anders als ihre Mutter denken wird, wenn es um Entscheidungen geht. "Als ob Leni eine andere Meinung als Heidi haben darf – ist klar", beschwert sich einer.

Zudem empfinden die Fans die Unterhaltungen zwischen Heidi, Leni und den Teilnehmerinnen als cringe. Beispielsweise verschiebt eine von ihnen ihre Flitterwochen für GNTM. "Hat sie echt ihre Flitterwochen gecancelt, nur, um dann direkt rauszufliegen?", amüsiert sich jemand. Apropos Kandidatinnen – auch von ihnen sind die Zuschauer bislang eher weniger begeistert. "Wow, die sehen ja fast alle gleich aus. Alle Mittelscheitel und das war's", findet beispielsweise ein Verfolger der Show. Besonders scheint es die eingefleischten Fans aber zu stören, dass viele schon Model-Erfahrung mitbringen. "Ich vermisse das alte GNTM", stellt ein Zuschauer enttäuscht fest.

Das 20. Jubiläum der Castingshow soll noch diverser werden, wie Heidi bereits ankündigte. "In dieser Staffel sind auch Plus-Size-Männer, ein Best-Ager und zwei Best-Ager-Frauen dabei", erklärte die 51-Jährige im Interview mit Stern im Januar. In dieser Woche machten die Mädels den Anfang. In der kommenden Woche sind ab Mittwoch die Männer zu sehen und ab Donnerstag die Frauen. Aufeinander treffen beide Seiten erst in ein paar Wochen.

ProSieben/Daniel Gra Casting von "Germany's Next Topmodel", 2025

Getty Images Heidi Klum, Model

