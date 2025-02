Leni Klum ehrt Sänger Seal als "besten Papa seit Tag eins"

Der britische Sänger Seal feiert seinen 62. Geburtstag. Mit ihm freuen sich nicht nur unzählige Fans, sondern auch seine Familie. Eine Person schickt ihm einen besonders niedlichen Geburtstagsgruß: Leni Klum (20) teilt auf Instagram zwei frühere Fotos, die sie selbst noch als Kleinkind gemeinsam mit dem Songwriter zeigen. "Der beste Papa seit Tag eins, alles Gute zum Geburtstag", schreibt sie zu den süßen Fotos.

Eine rührende Botschaft, die zeigt, wie nah sich die Erstgeborene von Heidi Klum (51) und ihr zweiter Ehemann stehen. Lenis leiblicher Vater ist der Formel-1-Manager Flavio Briatore (74). Mit ihm war das Model im Jahr 2003 nur für ein paar Monate liiert. Als Leni zur Welt kam, waren ihre Eltern schon getrennt. Kurz nach dem Italiener trat Seal in Heidis Leben – 2004 gaben sie sich das Jawort. In den ersten Jahren ihres Lebens hatte Leni keinen Kontakt zu ihrem leiblichen Vater, stattdessen zog der "Kiss from a Rose"-Interpret sie auf wie seine eigene Tochter – 2009 adoptierte er sie sogar. Der Musiker und der Germany's Next Topmodel-Star bekamen drei weitere gemeinsame Kinder: Lenis jüngere Geschwister Henry, Johan und Lou.

Inzwischen ist Leni 20 Jahre alt, selber ein erfolgreiches Model und steht heute auch in regelmäßigem Kontakt mit ihrem leiblichen Vater Flavio. Die beiden haben ein gutes Verhältnis zueinander, trotz dessen ist dem 74-Jährigen wohl bewusst, dass er im Leben seiner Tochter einiges versäumt hat. Bereits vor ein paar Jahren sprach er in einem RTL-Interview über die Beziehung zu seinem Kind und gestand: "Seal ist der Vater von Leni, nicht ich." Aber auch mit Lenis Adoptivvater und ihrer Mutter Heidi pflege er inzwischen ein freundschaftliches Verhältnis.

Instagram / leniklum Seal und Adoptivtochter Leni Klum vor vielen Jahren

Getty Images Flavio Briatore im November 2024

