Keine Reality-Formate: Das sind Jannik Kontalis' Sommerpläne

Jannik Kontalis hat seine Sommerpläne verraten – und überraschenderweise haben diese nichts mit der Welt des Fernsehens zu tun. Beim Lascana Summer Club Event erzählte er Promiflash, dass er sich eine Auszeit von der TV-Landschaft nehmen möchte. "Viel reisen, die Familie mitnehmen. Das größte Ziel aktuell ist, dass wir ein Sommerhaus buchen und einfach die ganze Familie mitnehmen. Das wird, glaube ich, guttun", erklärte der Realitystar.

Eine Begleitung wird in dem Familienurlaub offenbar fehlen – Jannik gab offen zu, dass er momentan Single ist. "Ich lasse immer alles so geschehen, wie es kommen soll", erklärte der Influencer im Gespräch mit Promiflash und machte damit deutlich, dass er in Herzensangelegenheiten nichts überstürzen möchte. Der Fokus liege klar darauf, den Sommer mit seinen Liebsten zu genießen und eine schöne Zeit gemeinsam zu verbringen.

Bekannt wurde Jannik Kontalis durch seine Auftritte in verschiedenen Reality-TV-Formaten wie Make Love, Fake Love und zuletzt Prominent getrennt mit seiner Ex-Freundin Yeliz Koc (31). Pausen vom Medienrummel scheinen dem Realitystar wichtig zu sein. Mit seiner offenen und bodenständigen Art hat er sich bei seinen Fans einen Namen gemacht.

