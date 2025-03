Kritik an Prinz Harry: Lilibet ohne Schwimmweste auf Boot

Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) stehen aktuell aufgrund eines Instagram-Posts in der Kritik. Auf dem veröffentlichten Foto, das anlässlich des Internationalen Frauentags geteilt wurde, knuddelt Harry seine dreijährige Tochter Lilibet Diana (3) an Bord eines Bootes. Das Bild sorgt nun für Aufsehen, da Harry die Sicherheitsvorschriften offenbar nicht beachtet hat: In Kalifornien, wo die Familie lebt, müssen Kinder unter 13 Jahren auf einem fahrenden Schiff eine Schwimmweste tragen. Doch Lilibet trägt auf dem Foto keine.

Das Foto war Teil einer Montage, die Meghan auf ihrem Instagram-Account geteilt hatte und die auch weitere private Aufnahmen enthielt. Mit den Bildern wollte sie die Frauen und Mädchen in ihrer Familie feiern. Besonders die Aufnahme von Harry und Lilibet rief unter Fans und Nutzern auf Social Media gemischte Reaktionen hervor. Während einige die innige Vater-Tochter-Momentaufnahme herzerwärmend fanden, kritisierten andere die offensichtliche Missachtung der gesetzlichen Sicherheitsvorschriften. In Kalifornien schreibt das Gesetz vor, dass die Schwimmwesten von der Küstenwache zugelassen und in der richtigen Größe sein müssen, um Kinder ausreichend zu schützen.

Bereits in früheren Postings gewährte Meghan ihren Fans intime Einblicke in das Familienleben der Sussexes. Zuletzt zeigte sie auf Instagram neben Bildern von Harry und Lilibet auch ein fröhliches Strandfoto von sich und ihrem Ehemann, begleitet von lobenden Worten über seine Unterstützung im Alltag. Mit Tochter Lilibet und Sohn Archie (5) präsentiert sich das Paar immer wieder als liebevolle Familie – eine Tradition, die die beiden auch in ihrer Social-Media-Präsenz aufrechterhalten. Doch wie viele öffentliche Royals und Prominente bleiben auch Harry und Meghan nicht von Kontroversen verschont. Der aktuelle Vorfall zeigt erneut, wie aufmerksam jedes Detail ihres Lebens von der Öffentlichkeit beobachtet wird.

Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Dezember 2022

