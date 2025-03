Seltene Einblicke: Prinz Harry schmust mit Tochter Lilibet

Im vergangenen Jahr launchte Herzogin Meghan (43) ihren Instagram-Account "meghan". Die Plattform nutzt die einstige Schauspielerin auch, um ihren Fans mehr Einblicke in ihren Alltag mit ihrem Mann Prinz Harry (40) und ihren gemeinsamen Kindern Archie (5) und Lilibet (3) zu geben. Am Weltfrauentag feierte Meghan ihre Mutter Doria Ragland – aber auch ihre Tochter kam nicht zu kurz. So postete sie ein bislang noch nicht gesehenes Foto: Auf diesem sitzen Harry und Lilibet auf einem Boot und kuscheln innig.

"Wir feiern die starken Frauen um uns herum und die Mädchen mit Träumen, die zu Frauen mit Visionen werden. Wir danken auch denjenigen, die uns jeden Tag aufrichten", schreibt die Ex-Suits-Darstellerin zu den Bildern. Unter denen befindet sich auch ein neuer Schnappschuss mit ihrem Göttergatten Harry. Auf diesem strahlen beide bis über beide Ohren, wie junge Teenager am Strand. Damit trotzt Meghan mal wieder den anhaltenden Gerüchten um eine Ehekrise.

Aktuell promotet Meghan ihre neue Netflix-Show "With Love, Meghan". Im Rahmen dessen schwärmte die 43-Jährige total von ihrer Familie – besonders Harry lobte sie in den höchsten Tönen. Doch auch vor dem Release des Formats zeigte sie sich in Plauderlaune. "Wie Sie sicherlich wissen, gibt es bei Familien morgens viel zu tun: die Kinder für die Schule fertig machen, die Brotdosen vorbereiten und das Frühstück machen. Und mein Mann macht bei allem mit", verriet sie bereits bei den Invictus Games, wie OK! Magazine sie zitierte.

Instagram / meghan Prinz Harry und Herzogin Meghan

Jake Rosenberg / Netflix Herzogin Meghan, Ehefrau von Prinz Harry

