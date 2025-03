So süß war Drew Barrymores Begegnung mit Prinzessin Diana

Herzogin Meghan (43) und Drew Barrymore (50) haben gemeinsam eine besondere Erinnerung an Prinzessin Diana (✝36) gefeiert. Während eines Auftritts der Herzogin in der "Drew Barrymore Show" überraschte die Gastgeberin ihre Gäste mit einem emotionalen Moment: Drew schenkte Meghan ein gerahmtes Schwarz-Weiß-Foto, das sie 1982 als siebenjähriges Mädchen zeigt, wie sie Diana bei der Londoner Premiere von "E.T. – Der Außerirdische" einen Stoff-E.T. überreicht. Meghan zeigte sich sichtlich gerührt: "Oh, wie süß. Das ist wunderschön. Schau dir dein kleines Gesicht an! Das ist etwas ganz Besonderes."

Während der Sendung erzählte Drew von diesem besonderen Moment und ihrer Bewunderung für Diana. "Es bedeutet mir so viel, dass ich so eine unglaubliche Person treffen durfte, die alles überstrahlt hat", sagte sie weiter und bezeichnete das Treffen als "die Ehre meines Lebens". Meghan reagierte liebevoll, versprach, ihrem Mann Prinz Harry (40) davon zu erzählen und fügte hinzu, dass sie sich sehr glücklich schätzen könne, mit einem Mann wie Harry zusammen zu sein. Außerdem sprach sie über ihre Beziehung: "Ich bin so glücklich, dass ich ihn habe, er ist der lustigste, süßeste und charmanteste Mensch."

Drew erinnerte sich zudem daran, wie sehr sie Diana schon als kleines Mädchen verehrte. Sie habe sie als "Prinzessin von allen und für alle" wahrgenommen. In einem früheren Interview sagte die Schauspielerin, Diana sei für sie immer ein Vorbild gewesen – das Bild einer warmherzigen, starken Frau. Diese Bewunderung teilt Meghan, die die verstorbene Prinzessin für ihren Einsatz und ihre unvergleichliche Wirkung auf die Menschen weltweit verehrt. In einem kürzlich geteilten Video auf Instagram trägt sie sogar den gleichen Pullover wie Diana. Meghan und Drew schienen sich in diesem Moment über ihre Verbindung zu Prinzessin Diana bestens zu verstehen – eine kleine Hommage an eine der wohl bedeutendsten Frauen der modernen Geschichte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im Dezember 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Diana im November 1992

Anzeige Anzeige