Meghan Markle trägt gleichen Pullover wie Prinzessin Diana

Herzogin Meghan (43) sorgte jetzt für Aufsehen, als sie auf Instagram ein Video teilte, in dem sie einen lilafarbenen Pullover der Northwestern University trug. Dabei handelt es sich um ein Kleidungsstück, das einst auch Prinzessin Diana (✝36) besaß. Meghan, die von 1999 bis 2003 an der Universität studierte, zeigte dabei Einblicke in ihr Wochenende auf ihrem Anwesen in Montecito, Kalifornien. Mit Szenen aus ihrem Garten, in dem sie Pflanzen wässerte und die ersten Frühlingsblumen bewunderte, gab sie sich ganz bodenständig. Meghan schrieb zu den Bildern: "Eine kleine Pause vom Arbeiten, um das Wochenende zu genießen."

Laut Fox News hatte Diana den Pullover während eines Besuchs der Northwestern University im Jahr 1996 erhalten. Die verstorbene Prinzessin nutzte die Reise nach Chicago damals, um Spenden für die Krebsforschung zu sammeln. Neben einem Empfang und einer Campusführung hielt sie eine bewegende Rede auf einem Symposium. Der lilafarbene Pullover wurde später zu einem ihrer Lieblingsstücke für Freizeitaktivitäten und erlangte Kultstatus, nachdem Diana ihn häufig bei Besuchen im Fitnessstudio trug. Damit wird Meghans Pulloverwahl als subtile Hommage an Diana gewertet.

Neben der Erinnerung an Diana gab Meghan in ihren Videos auch Einblicke in ihr idyllisches Familienleben. Ein niedlicher Moment zeigte eines ihrer Kinder, vermutlich Prinz Archie (5) oder Prinzessin Lilibet (3), dessen kleine Hand nach dem Gartenschlauch griff. Beruflich plant die Herzogin laut People Magazine zwei große Projekte: Sie arbeitet an der Wiederbelebung ihres Lifestyle-Labels "As Ever" und an der Veröffentlichung ihrer Netflix-Show "With Love, Meghan". Die Fans freuen sich auf die Premiere am 4. März, in der sie einen persönlichen Einblick in das Leben der Herzogin bekommen.

Getty Images Prinzessin Diana, Juni 1996

Getty Images Herzogin Meghan im März 2024 in Texas

