BBL mit 60: Vivica Fox präsentiert stolz ihren gelifteten Po

Während sich manch andere 60-Jährige um Gesichtsfalten sorgen, legt Vivica A. Fox den Fokus eine Etage tiefer: Die Schauspielerin gönnte sich kürzlich einen Brazilian Butt Lift. Das Ergebnis dieses Po-Liftings mittels Eigenfett präsentierte die US-Amerikanerin jetzt stolz auf einem kleinen roten Teppich, wie ein inzwischen viral gegangenes Instagram-Video zeigt: Gut gelaunt und tanzend feierte sie ihren neuen Knackpo in einer weißen, eng anliegenden Hose. Auch Rapper 50 Cent (49), mit dem Vivica einst eine Beziehung führte, wurde nach kurzer Zeit auf den Clip aufmerksam, teilte ihn und schrieb dazu neckisch: "Warte, lass mich mal sehen!"

Während einige Fans die Schauspielerin für ihr selbstbewusstes Auftreten feiern und ihr ein jugendliches Aussehen attestierten, kritisieren andere, dass Vivicas Hinterteil nach dem chirurgischen Upgrade kaum noch mit den Proportionen ihres Körpers harmoniere. "Der Po passt nicht mehr zu den Beinen, lass ihn bitte wieder verkleinern – du sahst früher so heiß aus", schrieb ein Nutzer enttäuscht. Abseits der Diskussionen um die optische Veränderung gab es aber auch Stimmen, die auf die medizinischen Risiken solcher chirurgischer Behandlungen mit Eigenfett hinwiesen.

Vivica begann ihre Karriere in den späten 1980er-Jahren, nachdem sie in Kalifornien Sozialwissenschaften studiert hatte. Ihr erster größerer Auftritt gelang ihr 1990 in der beliebten TV-Serie "The Fresh Prince of Bel-Air", wo sie an der Seite von Will Smith (56) eine Gastrolle übernahm. Vivicas Durchbruch folgte schließlich 1996 mit ihrer Rolle in "Independence Day" von Roland Emmerich (69). Darin spielte sie als Jasmine Dubrow die Freundin des von Will verkörperten Charakters. Diese Rolle festigte ihren Status in Hollywood und eröffnete ihr zahlreiche weitere Möglichkeiten in Action- und Drama-Filmen.

Anzeige Anzeige

Getty Images 50 Cent, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Vivica A. Fox im Februar 2020 in Los Angeles

Anzeige Anzeige