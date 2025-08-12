Diese ZDF-Serien kehren im Herbst mit neuen Folgen zurück

Das ZDF sorgt im Herbst mit frischen Folgen gleich mehrerer beliebter Vorabendserien für Unterhaltung. Die Polizeiserie "Notruf Hafenkante" kehrt ab dem 9. Oktober auf die Bildschirme zurück und bringt dabei 22 brandneue Episoden mit. Einen Tag später, am 10. Oktober, startet auch die zwölfte Staffel der Krankenhausserie "Bettys Diagnose", für die sogar 24 neue Folgen produziert wurden, teilt das ZDF mit. Zudem feiert die Krimiserie "Rosenheim-Cops" ein Jubiläum: Mit ihrer 25. Staffel bereitet sie den Zuschauern erneut spannende Geschichten, allerdings auch einen Abschied. Marisa Burger (52) wird zum letzten Mal als Frau Stockl zu sehen sein – wer ihre Nachfolgerin sein wird, ist schon bekannt. Praktisch für Serienfans: Alle neuen Folgen sind bereits eine Woche vor der TV-Ausstrahlung online verfügbar.

Die 25. Staffel der "Rosenheim-Cops" ist nicht nur ein beeindruckendes Jubiläum, sondern auch die letzte Staffel für eine der zentralen Figuren. Marisa Burger, die seit Jahren die liebenswerte Frau Stockl verkörpert, wird sich nach dieser Staffel von der Serie verabschieden. Die beiden anderen Serien, "Notruf Hafenkante" und "Bettys Diagnose", kehren nach ihren erfolgreichen vorherigen Staffeln mit neuen spannenden Abenteuern und emotionalen Momenten zurück. Während "Notruf Hafenkante" mit einem Mix aus Kriminalfällen und persönlichen Geschichten punktet, wartet "Bettys Diagnose" mit dramatischen und humorvollen Einblicken in den Krankenhausalltag auf.

Vor allem "Notruf Hafenkante" steht immer wieder für authentische Szenen in Hamburger Kulissen, die der Serie einen ganz besonderen Charme verleihen. Gedreht wird an ikonischen Orten wie dem Hamburger Hafen, der oft das Zentrum der Geschichten ist. Mit einem eingespielten Team um Sanna Englund (50), Matthias Schloo (48) und Raúl Richter (38) legt die Serie großen Wert darauf, Einzelschicksale und bewegende Momente in ihre Erzählungen einzubetten. Der Mix aus Spannung, Emotion und lokalem Flair macht die Serie seit Jahren zu einem Publikumsliebling. Fans können sich also schon jetzt auf viele neue Geschichten aus der Hansestadt freuen.

Anzeige Anzeige

ZDF Szene aus "Notruf Hafenkante - Aus der Tiefe"

Anzeige Anzeige

ZDF Cast von "Bettys Diagnose"

Anzeige Anzeige

ZDF "Die Rosenheim-Cops"

Anzeige