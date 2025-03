Im Knast: Rapper 18 Karat bringt neue Modekollektion raus

18 Karat versucht sich die Zeit im Gefängnis etwas unterhaltsamer zu gestalten – und möchte sich obendrauf ein goldenes Näschen verdienen. Denn hinter schwedischen Gardinen hat der Rapper mit der Hilfe seiner Frau Maya eine neue Modekollektion entworfen, die laut offizieller Website schon ab Donnerstag, den 13. März um 6 Uhr morgens verfügbar sein soll. Zu seiner neuen Kollektion namens "Alone Against All" hat 18 Karat laut Raptastisch bislang so viel verraten: "Ich habe mir was Krasses für euch überlegt, bleibt gespannt, es wird heftig. Wochenlang habe ich aus dem Knast heraus mit meiner Frau und unseren Partnern brutale Designs ausgesucht und ich kann nur sagen: Es hat sich gelohnt!"

Im März hat der Rapper damit gleich zwei Anlässe zu feiern. Denn nur wenige Tage nach dem Drop seiner neuen Designs feiern Ivo – wie der Künstler mit bürgerlichem Namen heißt – und seine Maya bereits ihren zweiten Hochzeitstag. Am 23. März 2023 gaben sich die beiden in der JVA das Jawort. "Es war wie im Standesamt! Der Sozialarbeiter hatte Blumen und Kuchen besorgt, Getränke und Kaffee standen bereit. Sekt gab es natürlich nicht. Ivo hatte einen geilen, schwarz-goldenen Anzug an, den ich besorgt hatte", berichtete Maya gegenüber Bild.

Im Dezember 2022 wurde 18 Karat im Landgericht Dortmund zu sechs Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt. Ihm wurde zur Last gelegt, kiloweise Gras nach Deutschland geschafft und verkauft zu haben. Im Prozess wurde der Rapper damals geständig und zeigte Reue vor dem Richter. Die ersten zweieinhalb Jahre verbüßte Ivo unter strengen Auflagen mit wenig Besuchszeit. Inzwischen wurden die Bedingungen etwas aufgelockert, wie Maya kürzlich auf Instagram verriet: "Es hat sich viel zum Positiven geändert. Mittlerweile kann ich jeden Tag mit meinem Mann telefonieren. Die Beamten fragen schon, was es sich so viel zu erzählen gibt. So viel wie wir mittlerweile geredet haben, haben wahrscheinlich einige Paare in zehn Jahren nicht miteinander gesprochen."

Anzeige Anzeige

Instagram / 18karat_and_mrskarat 18 Karat und seine Frau Maya

Anzeige Anzeige

Instagram / 18karat_and_mrskarat Maya, Frau von Rapper 18 Karat

Anzeige Anzeige

Anzeige