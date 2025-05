18 Karat wird trotz Haft im September zum ersten Mal Papa

Große Freude bei 18 Karat: Der deutschsprachige Rapper, der mit bürgerlichem Namen Ivo Vieira Silva heißt und derzeit eine mehrjährige Haftstrafe wegen Drogenhandels im Gefängnis absitzt, erwartet mit seiner Frau Maya ersten Nachwuchs. Sie bekommen ein Mädchen! Die Beauty machte die tolle Neuigkeit am gestrigen Muttertag mit einem Beitrag auf Instagram publik. Neben einem Bild, auf dem sie mit großem Babybauch zu sehen ist, teilt sie auch ein Ultraschallbild, auf dem das Baby schon erkennbar ist. Wie Maya verrät, befindet sie sich aktuell in der 22. Schwangerschaftswoche und das Paar könne es kaum abwarten, seine kleine Tochter kennenzulernen.

Die Schwangerschaft macht das Paar bewusst erst zu fortgeschrittener Zeit bekannt. 18 Karat und Maya erlitten erst im November letzten Jahres eine Fehlgeburt. Direkt im Dezember ist die Brünette dann wieder schwanger geworden. "Mir war klar, dass ich diesmal nicht sofort alles teilen werde und mein Glück versuche, so lange wie möglich für mich zu behalten. Heute fühle ich mich bereit, bereit, endlich von unserem langersehnten Traum zu erzählen...", gibt sie in ihrem Beitrag zu verstehen. Eine weitere Glücksbotschaft: "Der errechnete Geburtstermin fällt genau auf Ivos Geburtstag", verrät sie gegenüber Bild. Die Kleine soll also den Ärzten zufolge am 21. September, genau am 40. Geburtstag ihres Papas, das Licht der Welt erblicken.

Wie die baldige Dreifachmama im Interview mit Bild weiter verrät, wird der Rapper bei der Geburt dabei sein können, allerdings nur unter Aufsicht. Offen bleibt, wann der Rapper seine kleine Familie ganz in den Arm schließen kann – frühestens könnte er im Sommer 2026 freikommen, im schlimmsten Fall dauert es sogar bis 2028. "Wir mussten in unserem Leben schon viele Umwege gehen. Aber bisher haben wir noch jeden Sturm gemeinsam überstanden", betont sie überzeugt, auch das zusammen zu meistern.

Instagram / ivomaya_ Maya, die Frau von 18 Karat, im Mai 2025

Instagram / ivomaya_ Rapper 18 Karat und seine Frau Maya, September 2024

