Knast-Hochzeit? Rapper 18 Karat will Freundin Maya heiraten!

Gibt es bald eine Trauung in Sträflingsuniform? Der deutsche Rapper 18 Karat sitzt seit rund zwei Monaten im Knast. In seinem Gerichtsprozess hatte er zugegeben, Drogen aus Amsterdam geschmuggelt und verkauft zu haben. Dafür muss er nun eine sechsjährige Haftstrafe absitzen. Mit seiner Freundin möchte der Verurteilte jetzt trotzdem den nächsten Schritt gehen – 18 Karat will seiner Maya im Gefängnis das Jawort geben!

Nachdem die Liebste des Goldmasken-Rappers über seinen Instagram-Account ein Foto aus einem Brautmoden-Laden geteilt hatte, kamen Hochzeitsgerüchte auf. Nun bestätigte die Partnerin die News: "Wir warten nur noch auf das Datum. Wir [...] haben auf den richtigen Partner gewartet, um diesen Schritt zu gehen", erklärte sie Bild. Wann und wie die beiden im Knast vermählt werden, steht also noch nicht fest. Der Chef des Gefängnisses versicherte aber, dass sie "versuchen, dafür einen besonderen Rahmen zu schaffen."

Dass Ivo, wie der Musiker mit bürgerlichen Namen heißt, einen schicken Smoking tragen wird, ist eher unwahrscheinlich. Sein Häftlingsoutfit darf er für den Tag dennoch ablegen: "Der Bräutigam muss zwar keine Anstaltskleidung tragen, aber einen schwarzen Anzug mit Einsteckblumen gibt es sicher auch nicht", gab der Gefängnisdirektor preis.

Instagram / 18karat 18 Karat, Rapper

Instagram / 18karat 18 Karat, Rapper

Instagram / 18karat 18 Karat im November 2022

