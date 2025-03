Lilo von Kiesenwetter macht überraschende Sexbeichte

In der neuen Folge von "VIPs only! Mit dem Jetset um die Welt" auf RTL Zwei sorgte Hellseherin Lilo von Kiesenwetter für Gesprächsstoff, als sie gegenüber ihrer Freundin und Reality-TV-Star Djamila Rowe (57) ein pikantes Detail aus ihrem Leben offenbarte. Während einer Autofahrt auf Mallorca, bei der Lilo, Djamila und Bikini-Designerin Carmen Diaz auf der Suche nach einer neuen Boutique-Location waren, gestand Lilo ungeniert: "Früher habe ich im Stau ganz nette Sachen gemacht... Da kann man doch den Fahrer ein bisschen verwöhnen." Djamila zeigte sich fassungslos und konnte nur ungläubig entgegnen: "Ich verwöhne doch keinen Mann während der Autofahrt!"

Doch damit nicht genug, denn Lilos Erklärung sorgte für noch mehr Aufregung. "Auf Sex hat man schließlich immer Lust, auch im Auto", fügte die Kartenlegerin hinzu und erntete damit schockierte Blicke ihrer Freundinnen. Die übrige Reise verlief jedoch weniger aufregend: Für Carmen blieb die Suche nach einem passenden Standort für ihre Boutique tatsächlich erfolglos, während Djamila sich weiterhin nach Mr. Right umsieht. Auf der Partymeile Ballermann fühlte sich die Single-Lady jedoch alles andere als wohl – vor allem die belagernden Autogrammjäger und Trunkenbolde waren nicht das, was die einstige Dschungelkönigin als potenzielle Partner ansehen würde.

Bereits in der ersten Staffel von "VIPs only!" hatten Djamila, Lilo und Carmen mit unterhaltsamen Anekdoten und Aktionen für Aufmerksamkeit gesorgt. Die Serie gibt ihren Fans einen Einblick in das Jetset-Leben der Freundinnen, sei es beim Model-Casting auf Ibiza oder beim Kartendeuten mit Lilo. Neben Djamila, die seit Jahren ihre schwierige Suche nach der großen Liebe thematisiert, ist auch die spirituell angehauchte Lilo zu einer festen Größe im Reality-TV geworden. Mit ihrer frechen und offenen Art gelingt es der Wahrsagerin immer wieder, sowohl ihre Mitstreiter als auch die Zuschauer zum Lachen – oder in diesem Fall zum Staunen – zu bringen.

RTLZWEI "Kampf der Realitystars"-Kandidatin Lilo von Kiesenwetter

Nicole Kubelka / Future Image Djamila Rowe bei der 7. Dschungelparty von Julian Stoeckel

