Quotenkatastrophe: "VIPs only!" fliegt sofort aus Programm

RTL2 hat das Format "VIPs only! Mit dem Jetset um die Welt" jetzt nach der ersten Ausstrahlung aus dem Programm genommen. Nachdem die Doku-Soap am Mittwochabend in einer Doppelfolge gesendet wurde, verzeichnete der Sender laut fernsehserien.de katastrophale Einschaltquoten. Die Zuschauerzahlen enttäuschten auf voller Linie, besonders in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen: Die zweite Folge, die um 23:35 Uhr ausgestrahlt wurde, erreichte hier nur einen Marktanteil von 0,5 Prozent. Mit dabei waren Promis wie die ehemalige Dschungelkönigin Djamila Rowe (57), die ihren luxuriösen Alltag zur Schau stellten.

Die Absetzung sei eine direkte Reaktion auf die mangelhafte Resonanz der Zuschauer. Statt "VIPs only!" wird RTL2 in der nächsten Woche Wiederholungen von "Die Schnäppchenhäuser – Promi-Spezial" ausstrahlen. Damit setzt der Sender auf bereits erprobte Formate und prominente Gesichter wie Matthias Mangiapane (41) und NDW-Star Markus Mörl (65). Laut fernsehserien.de ist der Misserfolg von "VIPs only!" jedoch nicht überraschend: Schon im Jahr 2023 floppte das Format mit einer Testreihe am Vorabend und fand nur rund 100.000 Zuschauer.

Für die Mitwirkenden, darunter sowohl Djamila als auch der TikTok-Star Noah Bibble, dürfte der plötzliche Abbruch ein herber Rückschlag sein. Djamila Rowe, die für ihre schlagfertige Art in Reality-Formaten geschätzt wird, bewies sich in der Vergangenheit immer wieder als Publikumsmagnet. Auch Lilo von Kiesenwetter, bekannt als Seherin und Esoterik-Expertin, sollte dem Format eine besondere Note verleihen. Doch der erneute Flop zeigt: Große Namen allein reichen wohl nicht, um die Zuschauer zu fesseln.

Anzeige Anzeige

RTL II Lilo von Kiesenwetter, Djamila Rowe und Carmen Diaz bei "VIPs only"

Anzeige Anzeige

RTLII TikTok-Star Noah Bibble in "VIPs only! Mit dem Jetset um die Welt"

Anzeige Anzeige

Anzeige