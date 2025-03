Sind diese fünf Stars bei "Kampf der Realitystars" am Start?

Kampf der Realitystars startet schon bald in eine nächste Runde. Bis auf eine Kandidatin ist bisher nicht bekannt, wer 2025 um den Titel "Realitystar des Jahres" kämpfen wird. Bild möchte nun aber mehr herausgefunden haben. Dem Boulevardblatt zufolge sollen sich die Fans unter anderem über die Anwesenheit von Jona Steinig (29), Martin Semmelrogge (69) und Linda Nobat (30) freuen dürfen. Doch damit noch nicht genug. Außerdem ziehen wohl Can Kaplan und Daymian Weiß ins Format – damit treffen zwei Verflossene von Walentina Doronina (24) aufeinander.

Ob die genannten Trash-TV-Sternchen tatsächlich Teil des diesjährigen "Kampf der Realitystars" sein werden, ist von der Show selbst bislang nicht bestätigt. Sicher ist jedoch, dass Hati Suarez in die Sala am weißen Traumstrand von Thailand einziehen wird. "Ich bin so froh, hier dieses Jahr dabei zu sein", freute sich die Germany Shore-Bekanntheit im Januar in einem Video auf Instagram.

Zudem dürfen sich die Fans über ein weiteres Gesicht in der Realityshow freuen. In der sechsten Staffel wird nicht mehr Cathy Hummels (37) moderieren: Den Job übernimmt dieses Mal Arabella Kiesbauer (55). "Ich freue mich, wieder im deutschen Fernsehen vertreten zu sein. Als das Angebot kam, 'Kampf der Realitystars' zu moderieren, war ich sofort begeistert. Ich bin absoluter Bauchmensch und habe sofort zugesagt", zeigte sich die Österreicherin begeistert.

