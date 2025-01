Sie ist die erste Kandidatin bei "Kampf der Realitystars"

Schon bald geht Kampf der Realitystars in die nächste Runde. Doch wer kämpft dieses Mal um den heiß begehrten Titel "Realitystar des Jahres 2025"? Mit einem Clip auf Instagram wird nun der allererste Kandidat bekannt gegeben. Hati Suarez wird in die Sala einziehen! "Ich bin so froh, hier dieses Jahr dabei zu sein", erzählt die Germany Shore-Bekanntheit in dem Video strahlend. Wie im Hintergrund unschwer zu erkennen ist, haben die Dreharbeiten bereits begonnen – die Dortmunderin befindet sich bereits am weißen Traumstrand von Thailand.

Hati dürfte in der Sala für Trubel sorgen. Die Rapperin ist bekannt für ihre scharfe Zunge und ihre temperamentvolle Art – auch vor berühmt-berüchtigten Reality-TV-Divas wie Walentina Doronina (24) schreckt sie nicht zurück und steht für sich selbst ein. Bei "Germany Shore" bekamen sich die beiden bereits mehrfach in die Haare. Ihren Konflikt trugen sie schließlich im Fame Fighting-Ring aus. Ob Hati auch am Promistrand in Thailand an die Decke gehen wird, bleibt abzuwarten.

In diesem Jahr ist bei "Kampf der Realitystars" alles anders. Nach fünf Staffeln hängte Cathy Hummels (36) im vergangenen Herbst den Moderationsjob an den Nagel. In ihre Fußstapfen tritt Arabella Kiesbauer (55). Die Talkshow-Legende ist seit den 1990er-Jahren ein bekanntes Gesicht im TV und bringt nun frischen Wind in das beliebte Reality-Format.

Hati Suarez, Realitystar

"Kampf der Realitystars"-Moderatorin Arabella Kiesbauer

