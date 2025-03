"Tagesschau"-Sprecher Thorsten Schröder ist schwer verletzt

Thorsten Schröder meldet sich mit schlechten Nachrichten aus Fuerteventura. Der "Tagesschau"-Moderator muss sein Training für den Extrem-Triathlon Norseman in Norwegen erstmal auf Eis legen. "Ein Sturz, ein Knacken, schon war das Trainingscamp vorbei, bevor es richtig angefangen hatte. Der Schlüsselbeinbruch wird nun operiert", informiert er seine Fans auf Instagram. Wann er wieder zurück ins Trainingscamp kann, steht aktuell wohl noch in den Sternen.

Zu seinem Text postet die TV-Bekanntheit ein Video, bestehend aus Ausschnitten seiner aktiven Trainingstage auf der kanarischen Insel. Beim Biken, Schwimmen und Laufen gab der 57-Jährige wie immer 100 Prozent – bis zu dem Unfall, der sich den Aufnahmen nach auf einer asphaltierten Straße mitten im Nirgendwo ereignete. "Statt Leistungsschub auf Fuerte erstmal Pause", schreibt er weiter. Die Hoffnung auf die Triathlon-Teilnahme im kommenden August hat die Sportskanone aber trotzdem noch nicht aufgegeben. Das Wichtigste sei nun aber, gesund zu werden.

Neben seinen regelmäßigen sportlichen Erfolgen schaut der in Reinbek geborene Moderator auf eine lange Karriere in der deutschen Medienwelt zurück. Seine journalistische Karriere startete im Jahr 1996 als Redakteur und Reporter bei der Nachrichtenredaktion von NDR 90,3 in Hamburg. Nach einer Sprecherausbildung ging es für ihn direkt vor die Kamera: Schon seit 2000 moderiert er bei der "Tagesschau" und auch bei tagesschau24 informiert er regelmäßig über Themen, die die Welt bewegen.

Anzeige Anzeige

Instagram / thorsoschroeder Thorsten Schröder, Autor

Anzeige Anzeige

Instagram / thorsoschroeder Thorsten Schröder, Moderator

Anzeige Anzeige

Anzeige