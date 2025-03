Jonathan Majors strahlt mit Meagan Good bei Premiere

Jonathan Majors (35) sorgte am Mittwochabend gemeinsam mit seiner Verlobten Meagan Good (43) für Aufsehen auf dem roten Teppich der Los-Angeles-Premiere von "Number One on the Call Sheet". Die beiden Schauspieler erschienen Hand in Hand und präsentierten sich verliebt vor den Kameras. Jonathan schritt in einem schwarzen Anzug mit markanter weißer Linie über den Teppich, während Meagan mit einem weißen, bauchfreien Hemd und einer silber-schwarzen Maxirock-Kombination die Blicke auf sich zog. Es war laut der Daily Mail der erste gemeinsame Red-Carpet-Auftritt des Paares seit ihrer überraschenden Verlobung im November.

Die Verlobung des Paares hatte bereits im November 2024 beim Ebony Power 100 Event für Überraschung gesorgt. Dort zeigte Meagan zum ersten Mal ihren funkelnden Verlobungsring. Das Paar hatte sich im Mai 2023 kennengelernt, nur zwei Monate nachdem Jonathan in Schlagzeilen wegen eines Rechtsstreits geraten war. Der frühere Marvel-Darsteller war im Dezember 2023 wegen Körperverletzung und Belästigung seiner Ex-Freundin schuldig gesprochen worden. Dennoch hatte er eine Gefängnisstrafe vermieden – stattdessen musste er ein 52-wöchiges Programm zur Gewaltprävention absolvieren.

Vor diesen persönlichen und rechtlichen Problemen war Jonathan als einer der aufstrebenden Stars Hollywoods bekannt. Doch die Skandale hatten Konsequenzen: So verlor er seine prestigeträchtige Rolle in Marvels "Avengers: The Kang Dynasty". Dennoch hat sich der Schauspieler inzwischen wieder einen Weg in die Filmwelt gebahnt. Zuletzt erhielt sein neuer Streifen, das Bodybuilding-Drama "Magazine Dreams", grünes Licht für einen Kinostart im März 2025. Für Jonathan und Meagan ist dieser gemeinsame Auftritt nicht nur ein Neuanfang auf dem roten Teppich – er zeigt auch, dass das Paar trotz der Vergangenheit zusammen nach vorne blickt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspieler Jonathan Majors und Model Meagan Good

Anzeige Anzeige

Getty Images Jonathan Majors vor dem Manhattan Criminal Court, April 2024

Anzeige Anzeige