Nach Karriereende: Kollegah würde gerne mal schauspielern

Ganz zur Trauer vieler Fans verabschiedete sich Kollegah (40) vergangenen Sommer aus dem Musik-Business und verkündete sein Karriere-Aus als Rapper. Mit ein wenig Glück könnte man ihn aber in Zukunft mal im TV sehen – Felix Blume, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, könnte sich nämlich gut vorstellen, mal in einem Film mitzuwirken. "Ich bin für alles offen und will immer wieder meinen Horizont erweitern. [...] Mal eine Rolle in einem Film zu spielen, warum nicht", plaudert der "Du bist Boss"-Interpret auf der Weltpremiere von "HAPS – Crime Doesn’t Pay" in Berlin mit Promiflash über eine mögliche Schauspielkarriere.

Der "Mondfinsternis"-Star hat in Sachen Filme auch ein paar Lieblingsgenres. "Ich mag tatsächlich sehr gerne skandinavische Kriminalfilme, aber als ich jünger war, natürlich die Zeit der 80er-, 90er-Action-Helden, aber auch viele Gefängnisfilme haben mich geprägt", erzählt er. Ob man den 40-Jährigen wohl bald mal in einer Schauspielrolle sieht, bleibt noch abzuwarten. Aktuell konzentriert er sich auf sein neues YouTube-Format "Sidequest", mit dem er seine Community an seinem Lifestyle und aktuellen Projekten teilhaben lässt.

Kollegah hat in seinem Leben noch viel vor – unter anderem könnte er sich auch vorstellen, in die Politik zu gehen. Zumindest wäre er gerne mal ein "Staatsoberhaupt in irgendeiner Form", wie er in "Sidequest" verriet. Der Kanzlerposten müsse es aber nicht unbedingt sein – sein Fokus liege darauf, mit seinen Ideen frischen Wind in die aktuelle Politik-Landschaft zu bringen.

Anzeige Anzeige

Instagram / kollegahderboss Kollegah, Rapper

Anzeige Anzeige

Instagram / kollegahderboss Kollegah im Februar 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige